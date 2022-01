Los rostros de la pantalla y de la música más innovadores que se apoderaron del 2021

Por su puesto que has vistos sus rostros al menos una vez. Estos jóvenes la volaron en 2021 gracias a su talento desde la música y la actuación y por eso están en esta recopilación.

Estados Unidos, 1 de enero (AP).– Si 2020 fue una pausa inducida por una pandemia, 2021 fue cuando las cosas comenzaron de nuevo, aunque de manera lenta y tímida. Pero eso no describe a los ocho Actores Revelación del Año de Associated Press de este año: se apoderaron de sus máscaras y del momento.

Se trata de Damson Idris, Simu Liu, Rachel Zegler, Rauw Alejandro, Adrienne Warren, Saweetie, Anupam Tripathi y Sydney Sweeney. Cada uno encontró formas de compartir su arte a pesar de los temores y variantes de los virus.

El año fue rápido para Zegler, quien había vencido a miles por el papel de María en West Side Story de Steven Spielberg. La pandemia retrasó el estreno de la película un año, pero ella no se detuvo.

Zegler fue elegido y filmó la secuela de Shazam y enganchó el papel de Blancanieves en la reinvención de acción en vivo con Gal Gadot interpretando a la reina malvada. Luego estaba toda la prensa para West Side Story e incluso una invitación a la Met Gala. “Salí de mi zona de confort”, dice ella.

Liu rompió la zona de confort del Universo Cinematográfico de Marvel como su primer superhéroe liderado por Asia en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. El suyo fue un giro que hizo carrera como Shang-Chi, que combina la dulzura de Spider-Man con puños letales.

El camino que tomó Tripathi fue mucho más lento. Durante más de una década, el actor indio que se mudó a Corea del Sur hace más de una década, pasó innumerables horas cantando en humildes teatros y haciendo pequeños conciertos en películas. Luego vino Squid Game y una repentina y masiva popularidad.

La pandemia detuvo el teatro en vivo en seco, por lo que Adrienne Warren dio un giro. Mientras esperaba que Broadway se reiniciara, se dedicó a un proyecto que nunca habría podido si hubiera protagonizado el papel principal en Tina – The Tina Turner Musical.

Warren perdió y ganó 30 libras para interpretar a la catalizadora de los derechos civiles Mamie Till-Mobley, cuyo hijo Emmett Till fue brutalmente asesinado en Jim Crow South, en la próxima serie de ABC Women of the Movement. Fue cofundadora de Broadway Advocacy Coalition, que utiliza la narración para desmantelar los sistemas que perpetúan el racismo. Y cuando Broadway se reanudó, regresó para ganar su primer premio Tony.

La popularidad de Idris ha crecido exponencialmente durante las últimas cuatro temporadas de la serie aclamada por la crítica Snowfall. Su gran papel le brindó otras oportunidades, como The Twilight Zone, Black Mirror, Farming y Outside the Wire de Netflix.

Sweeney selló su estrellato en 2021 con papeles importantes en la exitosa miniserie de HBO, The White Lotus, y el sexy thriller psicológico de Amazon, The Voyeurs. También filmó la segunda temporada muy esperada de Euphoria, que se estrena en enero. Además de todo eso, Sweeney también fundó su propia productora.

La rapera de Bay Area, Saweetie, obtuvo tres éxitos Top 40 en los últimos tres años, pero en 2021 obtuvo dos premios Grammy, hizo su debut en SNL y presentó los MTV Europe Music Awards en Hungría.

Como ella, Alejandro ha ido en aumento durante los últimos años, pero 2021 lo catapultó a otro nivel de éxito: cinco canciones en el top 50, shows agotados y reconocimiento Grammy. “Este año ha sido mi mejor año y espero que el próximo supere a este”, dice, algo con lo que sus otros nominados podrían estar de acuerdo.