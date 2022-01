¿Qué tienen en común las multas de tránsito, los genes y el comportamiento cotidiano?

Madrid, 1 de enero (Europa Press).- Un nuevo estudio psicológico a largo plazo sobre conductores ha descubierto una asociación entre las condenas por conducir, los accidentes y los comportamientos cotidianos, como comer comida basura o consumir alcohol. Los investigadores también han descubierto pruebas de que esta relación está asociada a una variación genética en el metabolismo de la serotonina, el mismo neurotransmisor al que se dirigen muchos antidepresivos. Esto sugiere que el comportamiento de riesgo en la conducción y en la vida puede tener una base psicológica común.

En un estudio innovador, presentado en la 34ª conferencia anual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP) –la principal organización europea de neurociencia aplicada–, los investigadores del equipo del profesor Jaanus Harro, de la Universidad de Tartu (Estonia), combinaron datos psicológicos, genéticos y bioquímicos del exclusivo Estudio Psicobiológico Estoniano sobre el Comportamiento en el Tráfico con registros policiales y de seguros.

Al relacionar estos resultados con las bases de datos de la policía y los seguros, los investigadores empezaron a descubrir algunos de los vínculos asociados a la conducción de riesgo.

