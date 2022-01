Estatua de AMLO, colocada hace 3 días en Atlacomulco, amanece derribada este 2022

En las fotografías compartidas en redes durante la madrugada de este sábado se mostró la estatua del mandatario tirada en el suelo sin cabeza ni piernas.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo/ Río Doce).- La estatua del Presidente Andrés Manuel López Obrador, develada hace unos días en Atlacomulco, Estado de México, la cuna del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue vandalizada y derribada durante las primeras horas del 2022.

Por medio de redes sociales, se compartieron unas fotografías en las que se mostró la estatua del mandatario tirada en el suelo sin cabeza ni piernas.

El pasado 29 de diciembre fue develada una estatua de López Obrador en Atlacomulco, cuna del priismo.

Dia 1 de 2022. Estatua de AMLO colocada en Atlacolulco, fue derribada pic.twitter.com/hU8MC3VO1f — David Santiago H (@David_SantiagoH) January 1, 2022

Simpatizantes del partido Morena develaron la figura del Presidente en donde surgió el llamado Grupo Atlacomulco, tierra natal del expresidente Enrique Peña Nieto.

Al colocar la efigie con una placa con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, sin acento en “Andrés”, seguido por “Presidente de México 2018-2024”, el Presidente municipal de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, de Morena, aplaudió los logros del Presidente en el país y en ese municipio.

El pasado 10 de septiembre López Obrador consideró que actualmente ya no se debe rendir culto a las personalidades, por lo que en su testamento dejó escrito que no quiere estatuas ni que su nombre se utilice en calles u hospitales.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario expuso su posición en contra ante el uso de su nombre como parte de un homenaje póstumo a su muerte.

Buenos días. Con el reporte de que la estatua de AMLO que fue inaugurada por el propio ex alcalde Roberto Téllez en #Atlacomulco amaneció en el suelo y vandalizada. pic.twitter.com/d58PDXY8mm — Carlos Torres  (@CarlosTorresF_) January 1, 2022

“Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, aseguró en ese momento López Obrador.

Además, mencionó que el mejor homenaje que se le puede otorgar a un dirigente es seguir su ejemplo sin repetir errores del pasado, no convirtiéndolo en piedra o a través de nombramientos en escuelas u hospitales.