Dan Reeves, exjugador de la NFL que participó en 9 Super Bowls, muere a los 77 años

Madrid, 1 de enero (EFE).- Dan Reeves, exjugador y exentrenador de la NFL, quien participó en nueve Super Bowls de la NFL, murió este sábado a la edad de 77 años.

Así lo transmitió su familia en un comunicado en el que compartió que el excorredor falleció acompañado de sus seres queridos.

Reeves sólo es superado en apariciones en el juego por el campeonato de la NFL por el pasador de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, quien tiene 10.

Como jugador, participó en dos con los Dallas Cowboys, de los que ganó el Super Bowl VI. En su siguiente etapa fue asistente del entrenador Tom Landry en Dallas, con quien llegó a tres Super Bowls más.

En 1981 fue contratado por los Denver Broncos como su coach con apenas 41 años lo que lo convirtió en ese momento en el entrenador en jefe más joven de la liga.

Bajó su mando Denver tuvo viajes a los Super Bowls XXI, XXII y XXIV, aunque no pudo ganar ninguno, pero ayudó a proyectar la carrera, en 1983, del pasador John Elway, con quien rompió relación luego de casi una década para salir de los Broncos en 1992.

Un año después Reeves fue nombrado Entrenador del Año de la NFL cuando dirigía a los New York Giants, equipo con el que estuvo hasta 1996.

Llegó a los Atlanta Falcons para 1997 y luego de una gran temporada los llevó de manera sorpresiva al Super Bowl XXXIII, el noveno en su carrera, y primero para Atlanta, en el que cayeron ante los Denver Broncos.

Su récord como entrenador registra 201 juegos ganados, 174 perdidos y dos empatados. Es uno de los siete entrenadores en la historia de la NFL con más de 200 victorias.

