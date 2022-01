Creador de Cobra Kai revela cuál es el personaje más poderoso de la serie

MADRID, 1 de enero (EuropaPress).- Pat Morita falleció en 2005 pero el señor Miyagi continúa muy presente en Cobra Kai a través de las enseñanzas del Miyagi-Do que les transmitió a Daniel Larusso. Ahora, con motivo del estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix, protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, los antaño eternos rivales, el co-creador de la ficción, afirma que, de entre todos los personajes de la saga de Karate Kid, el sensei sigue siendo el más poderoso de los luchadores. El único capaz de hacerle sombra sería el maestro Kim, quien entrenó a Kreese.

Antes de ser el sensei de Larusso, Miyagi se entrenó en Okinawa junto a su padre. Décadas más tarde, siendo un veterano de la Segunda Guerra Mundial, acabó trabajando como personal de mantenimiento en un complejo de apartamentos en California, lugar en el que salvó a Daniel (Ralph Macchio) del brutal ataque a manos de Johnny Lawrence (William Zabka) y sus compañeros de equipo. Finalmente, acepta ser el mentor del prometedor joven para vencer a su némesis en el épico torneo de kárate de All Valley en la primera entrega de la franquicia de artes marciales.

Durante un encuentro de preguntas y respuestas abiertas con los fans, Schlossberg en Twitter, al showrunner le preguntaron quiénes eran los cinco personajes principales de la serie Karate Kid/Cobra Kai, a lo que respondió que Miyagi es el más poderoso, pero, con menos músculos. El segundo de su citada lista, es el maestro Kim Sun-Yung. Ambos contendientes fueron los fundadores del Karate Miyagi-Do y el Cobra Kai, respectivamente.

OK my turn for a Q&A as I fly back to LA. And as always, I give spoilers.

— Hayden Schlossberg (@McSchlossberg) November 24, 2021