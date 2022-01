Turista regala tenis a niños en Acapulco. “No todos los chilangos somos ojetes”, dice

El vacacionista Arturo Mora aseguró que quería compartir algo del dinero que gana con los demás, y esto lo motivó a comprar tenis y zapatos para niños que estaban ofreciendo artesanías en una playa de Guerrero.

Por Jesús Trigo

Chilpancingo, 1 de enero (Sur de Acapulco).– Niños vendedores de artesanías en la playa Icacos, en el estado de Guerrero, recibieron un par de tenis de regalo por parte de un vacacionista.

Al caminar por la playa el domingo se observó al visitante Arturo Mora, originario de la Ciudad de México, reunir a varios grupos de niños que caminaban ofreciendo artesanías. Después de platicar con ellos los llevó hasta su automóvil, donde sacó de la cajuela varias cajas de tenis y zapatos de diferentes modelos.

El vacacionista relató que lleva cinco años consecutivos de venir a Acapulco y regalar diferentes tipos de calzado, especialmente para los niños que venden en la playa.

Al preguntarle sobre su labor, comentó que “es por el simple gusto de ver feliz a los niños… No es ninguna manda, sólo comparto un poco del dinero que gano; me dedico a comprar todo tipo de cosas usadas a personas de dinero y revenderlas, no todos lo chilangos somos ojetes”.

Comentó que este año solamente compró 50 pares para regalar y precisó: “No son zapatos originales, son clones a los que compro por mayoreo, son los que puedo regalar económicamente”, finalizó

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR DE ACAPULCO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.