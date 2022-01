Proyectiles son lanzados desde la Franja de Gaza y caen en costa central de Israel

JERUSALÉN (AP) — Proyectiles lanzados desde la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, cayeron el sábado en el Mar Mediterráneo, frente a la costa central de Israel, dijo el Ejército del país.

No estuvo claro de inmediato si el objetivo de los cohetes era el territorio israelí, pero grupos insurgentes gazatíes suelen lanzar misiles de prueba al mar. No se reportaron daños personales.

A excepción de un incidente aislado en septiembre, no ha habido fuego transfronterizo con proyectiles desde la tregua que puso fin a una guerra de 11 días entre Israel y Hamas en mayo.

Testigos en Gaza dijeron que se despertaron con el sonido de los misiles alrededor de las 07:00 horas, y en redes sociales circularon imágenes que mostraron estelas de humo blanco desde la zona de lanzamiento.

El alto el fuego mediado por Egipto y otros actores, ha sido frágil. El grupo insurgente Hamas dice que Israel no ha tomado medidas serias para aliviar el bloqueo impuesto a Gaza con la ayuda de El Cairo cuando el movimiento islamista se hizo con el control del enclave costero en 2007.

