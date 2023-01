Con muchas derrotas y pocos triunfos, la lucha por los animales no paró en el 2022

Durante el 2022 SinEmbargo se puso en contacto con diversas ONGs para platicar sobre diversos casos mediáticos de maltrato animal que se suscitaron en la capital. Aquí, un recuento de los avances y retrocesos que hubo.

Ciudad de México, de diciembre (SinEmbargo).- El 2022 develó que el maltrato animal persiste en el país gracias a leyes arcaicas y a la omisión de las autoridades.

A lo largo de este año se destaparon diversos casos que conmocionaron a las redes sociales como las deplorables condiciones en las que se encontraban cientos de felinos en el autodenominado santuario Black Jaguar White Tiger o la lucha por darle una vida digna a Ely, una elefanta de 40 años de edad destinada a pasar el resto de su vida en el Zoológico de San Juan de Aragón, entre otros.

No obstante también hubo logros en materia de derecho animal como lo es la suspensión de actividades taurinas en la Ciudad de México (CdMX) y en otros estados de la República Mexicana.

Durante el segundo trimestre del año en curso el debate en torno a las corridas de toros retornó luego de que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México devolviera la iniciativa para modificar la Ley a la Comisión de Protección a los Animales del Congreso de la CdMx.

Fue el pasado mes de junio cuando la lucha contra la tauromaquia ganó una de sus primeras batallas con la suspensión de esta actividad en la Plaza de Toros de la Ciudad de México concedida por el Juez federal Jonathan Bass.

Casi seis meses más tarde, la Plaza México emitió un comunicado informando que a pesar de haber ejercido todos los recursos legales para “levantar la suspensión que actualmente prevalece para la celebración de eventos taurinos, no será posible celebrar la ‘Temporada Grande 2022-2023’ en cumplimiento de las resoluciones judiciales que se han dictado”.

En entrevista para SinEmbargo Arturo Berlarga, Director en México de AnimaNaturalis, festejó que esta sea la primera vez en la historia en la que en sus más de 70 años, la Plaza México, a excepción por la pandemia, interrumpa las corridas de toros y destacó que “lo más importante es que el poder judicial está haciendo lo que los políticos no quieren hacer y por políticos entiéndase el Congreso de la Ciudad de México y las autoridades de la CdMx”.

“Lo más importante es, que por la resolución del juez ante un amparo que se promovió, actualmente sigue la suspensión definitiva en lo que dura el juicio, pero un caso que se tiene que resaltar es que el Tribunal Colegiado, los magistrados, confirmaron la suspensión definitiva, creo que eso es muy importante porque el Gobierno de la CdMx decidió ponerse de lado de los taurinos al presentar un recurso de queja contra la suspensión provisional, los saquearon, y posteriormente vuelve el Gobierno de la CdMx a presentar otro recurso de queja contra la suspensión definitiva y, ahora, el Tribunal Colegiado de Circuito, los magistrados, resolvieron que confirmaban la suspensión, creo que eso es muy importante en el caso de la CdMx”.

El artículo 13, inciso B, fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce “a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno”. Asimismo apunta que “toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales”. Mientras que la fracción 2 de éste señala que las autoridades deberán garantizar “la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable”.

Este año las ONGs AnimaNaturalis, CAS International y el despacho de abogados Va Por Sus Derechos emprendieron una batalla legal contra las autoridades ejecutivas de la Ciudad de México por no haber tenido la voluntad de prohibir las corridas de toros definitivamente.

La lucha contra las actividades taurinas no ha sido sólo en la CdMx pues Sinaloa, Quintana Roo, Coahuila, Guerrero y Sonora se unieron a las filas de los estados que han prohibido las llamadas “fiestas taurinas”.

En este sentido, Berlanga apuntó que “no sólo la CdMx es relevante en el tema de la Plaza México, también es muy importante las actuaciones de otros jueces en otros estados. En San Luis Potosí es muy importante que una jueza de distrito concedió la suspensión definitiva a que no entraran menores de edad a la Plaza de Toros; otro juez concedió la suspensión definitiva en un municipio de Puebla, en Zacatlán; y otro juez, ese creo que es el caso más importante a nivel toros, es el caso de Zacatecas porque una juez concede también la suspensión definitiva contra el serial taurino de la Feria Nacional de Zacatecas, la Fenaza, contra diez corridas y se notificó la suspensión definitiva a las autoridades del patronato de la Fenaza, que están representadas por el Gobernador —David Monreal Ávila—, por la esposa del Gobernador —Sara Hernández Campa— y por funcionarios de este patronato; y decidieron violar la ley, decidieron cometer el delito de desacato”.

En el 2023 la lucha contra las corridas de toros continuará para que está actividad se declare ilegal en el resto del país. “Nosotros como organización tenemos en curso diversas acciones legales, emprendimos una y exigimos justamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que sancione a los taurinos porque su actividad es ilegal, la actividad de los toreros, de los matadores, es ilegal, violan la Ley Federal de Sanidad Animal y la Norma-033, y deberían, en base a la ley, ser multados”.

La Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 establece los métodos para dar muerte a los animales garantizando buenos niveles de bienestar y con el propósito de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés.

UN “SANTUARIO” AL DESCUBIERTO

El 4 de julio la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) expuso en redes sociales y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Eduardo Mauricio Moises Serio “Papa Bear”, director del Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco (Black Jaguar White Tiger) por las deplorables condiciones en las que se encontraban varios ejemplares de estas especies.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 200 felinos exóticos desnutridos, mutilados y moribundos de las instalaciones de Black Jaguar White Tiger. Varias de estas especies fueron trasladadas a distintos zoológicos de la República como el de Chapultepec, Africam Safari, Mi Mascota, Parque Ecológico Zacango, Criadero Yupendii, Centro de Conservación Zoofari, entre otros, para que se les brindaran las atenciones médicas necesarias.

En una entrevista cedida a SinEmbargo en agosto del año en curso, la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, aseguró que la FGR abrió una carpeta de investigación en donde se está reuniendo información para ver si se procede el ejercicio de acción penal sobre el también conocido como “Papa Bear”. A poco más de cinco meses de lo ocurrido, el caso sigue sin responsables.

Moises Serio atribuyó la condición en la que se encontraban estos animales a una supuesta disminución en los donativos que recibía la organización, esto derivado presuntamente al cambio del algoritmo de Instagram y a la pandemia, asimismo señaló que supuestamente varios de los felinos tienen problemas genéticos. Al 6 de diciembre, no ha publicado nada más al respecto.

El Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco se volvió popular en redes sociales luego de presumir la visita de famosos de la talla de Katy Perry, Paris Hilton, el clan Kardashian, Maluma, Demi Lovato, Lewis Hamilton, Ludwika y Dominika Paleta, y Monserrat Olivier, por mencionar algunos.

La doctora Mendoza Vera declaró durante su plática con SinEmbargo que la Ley General de Vida Silvestre debe reformarse para evitar que haya más casos como el de Jaguar Negro-Tigre Blanco, lugar del que al 17 de noviembre han sido reubicados 171 felinos.

“Es necesario llevar a cabo una revisión muy profunda de la Ley General de Vida Silvestre para ir proponiendo a los órganos legislativos que se lleve a cabo una reforma en esta materia de tal forma que si bien es cierto que pueden existir las UMAs y los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), pues que también haya claridad y que se precise en la Ley las obligaciones que están a su cargo, no solamente en cuanto a la conservación de los ejemplares de vida silvestre que se trasladan y que se otorgan en depositaría sino también en lo que corresponde a las crías que se van teniendo de estos ejemplares”.

LA BATALLA POR UNA VIDA DIGNA

La lucha por darle una vida digna a Ely “la elefanta más triste del mundo”, que en el 2011 fue parte de una transacción entre el Gobierno de la Ciudad de México, presidido en ese entonces por Marcelo Ebrard, y el Circo Hermanos Vázquez, se convirtió en un caso mediático a causa de una disputa en la que se decidiría si la ejemplar de 40 años de edad tendría el derecho de ser trasladada al Santuario de Elefantes Brasil (SEB) o continuar luchando contra una dermatitis que día con día carcome su piel, la soledad, el aburrimiento y la depresión que asechan su estadía en el Zoológico de San Juan de Aragón.

Diana Valencia, fundadora de Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, cuenta con la mayor bitácora de Ely, comenzó a grabar y fotografiar en 2017 las condiciones en las que vive “la elefanta más triste del mundo” así como el deterioro que ha ido presentado con el paso del tiempo.

“En el transcurso de estos seis años, he sido testigo de un deterioro conductual, de altas y bajas en el aspecto físico, como por ejemplo la salud de sus pies, su piel y su marcha. Asimismo su estado de ánimo ha ido decayendo, probablemente debido a la falta de estimulación cognitiva y el abandono, entendiéndose este último como la limitada interacción con sus manejadores”, expuso la activista en una entrevista cedida a SinEmbargo en agosto.

La situación de Ely parecía ver una luz al final del túnel cuando en ese mismo mes Sheinbaum declaró que se estaba analizando si la elefanta podría aguantar el traslado a Brasil en las condiciones en las que se encontraba. Sin embargo, el caso dio un giro de 360° cuando Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, emitió un comunicado en el que apuntó que esta ejemplar ha recibido las atenciones adecuadas durante los últimos diez años por lo que “ha desarrollado un importante vínculo con uno de sus cuidadores”.

SinEmbargo se puso en contacto con Susana Evelia Ramírez, representante legal de Ely, para hablar sobre el proceso legal en el que se encontraba al mes de agosto el caso de “la elefanta más triste del mundo”.

“El proceso jurídico empezó hace un año, el 13 de agosto. Se interpuso el amparo en los juzgados administrativos de la Ciudad de México y lo turnaron al Juzgado IV de materia administrativa en el primer circuito de la CdMx. El juicio me apertura a mí como quejosa, el amparo fue desechado en primera instancia e interpusimos la queja ante tribunales”, explicó. “Los tribunales a cargo del magistrado Jean Claude Tron Petit dieron a favor del amparo, lo cual el fallo fue que el juzgado retomara y admitiera el proceso de dicho amparo para proteger y salvaguardar un derecho humano sobre el bienestar ambiental. A partir de febrero de este año empezamos con este amparo, empezamos a meter pruebas. Las autoridades responsables metieron sus informes justificados y se empezó a dar esta batalla jurídica para que Ely sea trasladada a un santuario”, agregó.

Después de una extenuante lucha, el pasado 16 de noviembre el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Ulises Rivera Gonzáles, determinó que Ely no sería trasladada a ningún santuario luego de considerar que “vive en buenas condiciones”.

En este sentido la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles, confirmó que se descartó el traslado de la elefanta, durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, asegurando que “parte de lo que hemos visto con los especialistas es el riesgo que implica para una elefanta como Ely trasladarla, particularmente, a alguno de los santuarios que han identificado fuera de nuestro país, que, por cierto, han estado involucrados en conflictos semejantes al que vivió Black Jaguar en semanas pasadas”.

Después de un mes del fallo, Diana Valencia externó a este medio que “la resolución del juez sólo es un reflejo de la cultura antropocéntrica que prevalece en nuestro país. El movimiento por la liberación de los elefantes es global […] No comprendo que existiendo tanta información sobre elefantes, se permita que Ely continúe un confinamiento perpetuo y en condiciones no adecuadas para su especie”.

Por otra parte, en materia legal, la abogada Susana Ramírez indicó que se interpuso el recuerdo de revisión para que un tribunal superior decida si el fallo fue, o no, apegado a derecho.

En tanto, Ely seguirá viviendo en un espacio de 4 mil m2, rodeada de muros de cemento y barrotes de acero en donde no cuenta con el enriquecimiento ambiental adecuado, esto aunado a que su hogar, el Zoológico de San Juan de Aragón, se encuentra a unos cuantos kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que podría llegar a alterarla por el ruido constante de los aviones.

MAMÍFEROS MARINOS EN RIESGO

En octubre la Cámara de Diputados avaló la iniciativa de reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre con el objetivo de prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos fijos, así como en cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación para su preservación.

“Debería ser considerado un acto de crueldad y maltrato hacia ellos. México es el cuarto país en el mundo con más delfines en cautiverio; de 29 delfinarios registrados, alrededor de 240 ejemplares, representan el 8 por ciento del total de delfines en cautiverio”, expresó la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Karen Castrejón Trujillo al presentar la iniciativa.

La propuesta, que apunta que ningún mamífero marino podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, se aprobó en lo general, con 331 votos a favor, 17 en contra y 125 abstenciones y, en lo particular, con 318 votos a favor, 19 en contra y 130 abstenciones.

“Tenemos que considerar que los mamíferos marinos más susceptibles que tendrían que tener un mayor impacto a esta reforma son los delfines por el negocio que hay de los delfinarios y acuarios en México. Serían los más perjudicados y aquí son la especie que hay que tener más en observación porque la ley como estaba antes decía que la captura de estos de ejemplares para conservación tenía que cumplirse con los supuestos de que fuera por una institución académica acreditada, que se cumpliera con los fines de conservación y que, en su caso, después del estudio se regresen a su hábitat natural”, expuso Arturo Berlanga, de AnimaNaturalis México.

No obstante, la iniciativa lejos de celebrarse, ha preocupado a la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR), a la Asociación de Especialistas en Mamíferos Marinos (ADEMM) y a distintas ONGs, entre las que se encuentra AnimaNaturalis México, pues acusan que esta reforma no garantiza el bienestar de los delfines.

“El tema es que ahora con esta reforma dicen que se puede dar esta captura [de mamíferos marinos] para estudios de conservación, sin siquiera presentar realmente unos planes de conservación. Esta reforma lo preocupante es que abre la puerta a lo que sucede con muchos animales de fauna silvestre, sea terrestre o marina, que en nombre de la conservación, que en nombre de la investigación, pues capturan todos estos ejemplares desde delfines, que es el caso concreto de esta ley, pero pasa lo mismo con mamíferos terrestres que en aras de la conservación y de la investigación pues los sacan de sus hábitats naturales, los llevan a estos lugares y otra de las cosas que no menciona ésta, que hay un vacío y que deja la puerta abierta con esta reforma, es que puedan reproducirlos, no hay una prohibición que exprese que esté prohibida la reproducción de estos animales, entonces es un riesgo una iniciativa como está”, explicó Berlanga.

En este sentido, distintas ONGs, activistas, científicos, biólogos marinos y médicos veterinarios exhortaron al Senado y a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que se mejore el dictamen a favor de los mamíferos marinos en general y, de los delfines en particular.

LA VENTA DE ANIMALES PERSISTE

El pasado 4 de noviembre se cumplió un año del incendio que destapó las deplorables condiciones en las que se encontraban varios ejemplares de animales silvestres y domésticos que yacían hacinados para su venta en locales del Mercado de Sonora. Un día después de la tragedia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a erradicar esta actividad comercial dentro del inmueble, no obstante ésta persiste.

“Lo que queremos hacer –ayer, estuve hablando con la alcaldesa– son unas mesas de trabajo con los locatarios para ir cambiando, poco a poco, la orientación que tienen de esta venta (de animales) e ir abriendo otras oportunidades para esos locatarios”, apuntó Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa. “Es un mercado muy grande y, obviamente, queremos que esto se vaya eliminando, pero hay que hacerlo de común acuerdo con los locatarios y no como un tema forzoso, con excepción de donde hay maltrato, pues que se intervenga directamente”, añadió.

El artículo 25 fracción XXI de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México sostiene que “está prohibido vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que no cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente Ley”, en el cual se agregó el artículo 28 Bis que apunta que “los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán cumplir las disposiciones que le sean aplicables”.

En agosto del año en curso SinEmbargo se puso en contacto con el Licenciado José Luis Carranza, presidente y fundador del Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (Frecda), quien en 2021 promovió un juicio de amparo en contra de la omisión de las autoridades por lo que ocurre en las inmediaciones de este inmueble.

“Ese asunto apesta a corrupción porque realmente para resolver cada paso tienen que pasar por lo menos seis meses. Empezamos en agosto del 2018 y ahorita todavía estamos en ejecución del cumplimiento porque el Tribunal está dando muchas largas”, expresó Carranza.

“Ellos cuentan con cédulas de empadronamiento, muchas veces esas cédulas no están actualizadas, muchas de ellas no están refrendadas y es parte de la omisión, muchos de ellos empezaron a ejercer esa acción en 1952, que en base a ese reglamento tienen esos derechos porque surgieron esos puestos con esa finalidad, pero si nos vamos al tema administrativo, el reglamento de mercados dice que la cédula del comerciante tiene que refrendarse cada año siempre y cuando mantengan las situaciones en iguales circunstancias que le dieron origen. Aquí técnicamente ya no están las circunstancias iguales”, denunció.

Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, aseguró el 26 de agosto a El Universal que al menos 12 locales accedieron a cambiar de giro comercial.

A más de un año del incendio que puso en riesgo vidas humanas y animales, el Licenciado José Luis Carranza aseguró a este medio que dentro del Mercado de Sonora se siguen llevando a cabo actos de maltrato animal y venta ilegal de especies silvestres y domésticas.

En este sentido, abundó que el proceso legal en contra de las autoridades de la alcaldía no ha avanzado gracias debido a que “la Venustiano Carranza a través de su Alcaldesa Evelyn Parra sigue insistiendo en no cumplir la resolución judicial, y el Tribunal de Justicia Administrativa de la CdMx le sigue el juego (evidentemente por corrupción) dándole tiempo para no cumplir. Seguimos en el incidente de cumplimiento sin que se avance”.

No obstante el Mercado de Sonora no es el único que sigue practicando esta actividad comercial. En las inmediaciones de la Ciudad de México se han identificado otros puntos en los que también se venden animales, por ejemplo, SinEmbargo reportó en julio de este mismo año que el Mercado de Peces Mixihuca, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, destaca por el intercambio comercial con especies domésticos y silvestres como es el caso del ajolote, especie endémica de los lagos del Valle de México que se encuentra en peligro crítico de extinción.

Entre bolsas de plástico apiladas que contienen un sinfín de peces de varios tipos, los comerciantes lo venden según su color y tamaño. Un ejemplar grande rosado puede llegar a costar hasta mil pesos, mientras uno mediano de la misma tonalidad, en 600 pesos. Los ejemplares pardos llegan a ofrecerse por 500 o 600 pesos y, los de colores más exóticos como los dorados, en 700 pesos. Incluso hay locales en los que se les puede encontrar en 350 pesos, los pardos, y en 400 pesos, los albinos, de ocho centímetros cada uno, o bien 450 pesos por uno albino con cabeza azul.

Los locatarios incluso advierten a los interesados que deben tener cuidado al adquirir un ejemplar pues si su precio es menor de 300 pesos puede que se trate de una salamandra, las cuales venden como una “verdadera ganga” en una por 80 pesos y dos por 150 pesos.

Eréndira Quintero