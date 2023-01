¡El primero del año! Dariel Alarí nace a las 00:01 en CdMx, al arranque de 2023: IMSS

Dariel Alarí es el tercer hijo de Patricia y Jorge Abraham Salgado. El papá tiene 29 años de edad y trabaja como chofer transporte de carga mientras que la mamá es ama de casa y originaria de la capital.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Durante el primer minuto del 1 de enero del nuevo año, el niño Dariel Alarí nació en un hospital de la Ciudad de México, convirtiéndose así en el primer bebé de 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El pequeño Daniel Alarí nació con un peso de tres kilos 540 gramos, midió 50 centímetros y “en buen estado de salud al igual que su mamá, la señora Patricia Calzada”, quien fue atendida por el personal del Hospital de Ginecopediatría 3-A del IMSS en Magdalena de Las Salinas, en el norte de la capital.

“Un equipo conformado por seis especialistas del Seguro Social recibió al recién nacido bajo estrictas medidas de protección sanitaria contra el COVID-19, a fin de evitar contagios. Fue necesario practicarle cesárea a la mamá del pequeño, debido a la pérdida de líquido amniótico, a fin de garantizar las mejores condiciones para ella y el recién nacido”, informó el Instituto.

¡Fue niño! El #PrimerBebéIMSS202 nació en el Hospital de GinecoPediatría 3A de la #CDMX, se llama Dariel Alarí, pesa 3.540 Kg y mide 50 cm. ¡Felicidades a la mamá Patricia Calzada Hernández y al papá Jorge Abraham Salgado Ramírez, les deseamos #FelizAño2023! pic.twitter.com/fBtZrhQysc — IMSS (@Tu_IMSS) January 1, 2023

La señora Patricia Calzada Hernández, de 29 años, es ama de casa y originaria de la Ciudad de México; a unos minutos de recibir en brazos a su bebé, dijo sentirse muy aliviada y feliz por la llegada de su hijo, “decirle que lo logramos y que lo amo mucho”. Resaltó que Alarí es un nombre zapoteco que significa “guerrero de Dios”.

Agradeció al personal de salud del IMSS “porque sin ellos no estaríamos aquí ni el bebé ni yo, estamos bien. Son confiables, es el segundo embarazo que me atiendo aquí en el IMSS y siempre me han tratado bien, hay que confiar en los doctores, son muy buenos”.

“Vine porque no sentía los movimientos del bebé, me ingresaron por la noche, me estuvieron revisando por la mañana, me hicieron un ultrasonido y ya no tenía líquido amniótico, esto le provocaba estrés al bebé y tienen que hacer la cesárea”, contó, de acuerdo con el IMSS.

Dariel Alarí es el tercer hijo de Patricia y Jorge Abraham Salgado. El papá tiene 29 años de edad y trabaja como chofer transporte de carga. Patricia resaltó que su primera hija también nació en el Seguro Social, “aunque fue un embarazo que tuvo complicaciones siempre fue excelente la atención que me dieron”.

El primer bebé de 2023 en el IMSS tuvo calificación de APGAR fue de 8/9, prueba en la que se mide la correcta frecuencia cardiaca, respiración, tono muscular y reflejos, informó el doctor Oliverio Bautista López.

“Estamos contentos por Dariel que ha nacido en perfectas condiciones y que su mamá está también en muy buenas condiciones, fue un procedimiento quirúrgico que no tuvo mayores incidentes y que la población derechohabiente debe de estar tranquila, y específicamente las mujeres embarazadas, porque tenemos una institución muy noble donde se manejan altos estándares de calidad, atención amplia y con calidez”, aseguró.

En el Hospital de Ginecopediatría 3-A del IMSS atendió más de cinco mil nacimientos en el servicio de Tococirugía, de los cuales el 68.31 por ciento fueron atención de parto natural, que tiene como beneficio el apego inmediato y la lactancia materna exclusiva, de acuerdo con el Instituto.

En un día típico en el hospital se atienden 480 consultas de especialidades y 130 de urgencias, 55 Egresos hospitalarios, 29 intervenciones quirúrgicas, 18 partos, siete cesáreas, mil 500 estudios de laboratorio, 68 de rayos X y 51 Ultrasonidos.