VIDEOS: Los primeros tsunamis llegan a la costa oeste de Japón; aguas pegan con furia

Bomberos combaten un gran incendio declarado en la ciudad de Wajima, la localidad más afectada, donde hay al menos seis personas atrapadas. Las centrales nucleares de la zona no han registrado daños.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS).- Las autoridades japonesas han confirmado la llegada de tsunamis a la costa oeste de Japón, en particular a la prefectura de Ishikawa, horas después del sismo de magnitud preliminar 7.6 que ha sacudido la costa oeste del país.

El sismo, con un hipocentro en torno a los diez kilómetros de profundidad ha sido el más intenso de la cadena de 20 terremotos registrados entre las 08:06 y 09:29 (hora peninsular española) en las inmediaciones de la costa de Ishikawa y la vecina prefectura de Niigata.

Ishikawa ha llegado a encontrarse bajo una “alerta de envergadura por tsunami”, la primera de esta naturaleza desde el devastador terremoto de 2011, y una que implica la aparición de olas de entre tres y cinco metros contra la costa.

La alerta ha sido retirada en torno al mediodía, también hora de España. No obstante, la península sigue bajo alerta moderada; el segundo de los cuatro niveles de alarma.

Las autoridades también han confirmado la llegada de oleaje a las prefecturas de Yamagata, Niigata y Toyama, donde se tiene constancia de cuatro heridos, concretamente en la localidad de Kurobe, entre ellos una mujer de 80 años que se cayó al suelo durante el proceso de evacuación. Al menos seis personas están atrapadas bajo escombros y queda por ver si un gran incendio declarado en Wajima, la localidad más afectada, ha dejado heridos.

La ciudad, en la prefectura de Ishikawa, ha recibido los peores efectos del sismo. Al menos una decena de edificios se han derrumbado y habría ahora mismo seis personas atrapadas bajo los escombros, según ha hecho saber el Secretario Jefe del Gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, el primer alto responsable del Gobierno en comparecer ante los medios.

Además, los bomberos también están combatiendo un gran incendio declarado en la ciudad, que se esta extendiendo por el barrio de Kawaicho sin que hasta ahora haya información sobre víctimas, según ha hecho saber la División de Prevención contra los Desastres en un comunicado recogido por “Asahi Shimbun”.

Hasta el momento, según el Ministerio de Defensa japonés, han sido evacuadas aproximadamente mil residentes de la ciudad a través de la base militar, donde efectivos del 14º Regimiento General de las Fuerzas de Autodefensa de Japón han comenzado a llegar para atender las operaciones de rescate sobre el terreno.

