“Tierra común, tierra de nadie”: El EZLN anuncia la base de nueva etapa del zapatismo

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Durante la conmemoración del 30 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra del Estado mexicano, las y los milicianos sentaron las bases de una nueva etapa en el movimiento armado.

Desde el Caracol Dolores Hidalgo en Ocosingo, en la selva de Chiapas, el subcomandante Moisés explicó que la base de la nueva etapa del zapatismo es la “Tierra común, tierra de nadie”, es decir, el territorio libre de comisariados, agentes, empresas, así como autoridades ejidales y estatales.

“La propiedad debe de ser del pueblo y común; y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo. No necesitamos [a] esos que están ahí, ellos creen que saben todo […] Que tenemos que hacer en los hechos, no discurso, ni poesía nada más, ni obras de teatro nada más, ni pintura nada más. Lo tenemos que hacer en la práctica”, dijo el ahora vocero del EZLN, jefe militar de origen tsetal y organizador de los pueblos.

En su mensaje político, Moisés, habló sobre las y los desaparecidos en el país, así como de las y los presos políticos, quienes fueron representados en la conmemoración con una serie de sillas vacías colocadas en la parte frontal del templete y señaladas con un cartel que decía “Los Ausentes”.

“No están las desaparecidas y los desaparecidos. No están las presas políticas ni los presos políticos. No están las asesinadas y asesinados. No están los jóvenes y jóvenas asesinadas. No están las niñas y los niños asesinados. No están nuestros tatarabuelos, los que lucharon hace más de 500 años, pero tampoco están nuestros compañeros caídos, que ya cumplieron con su deber”, continuó Moisés.