Sony compra Bungie, estudio de videojuegos creador de franquicia de Halo

Tokio, 1 feb (EFE).- La multinacional japonesa Sony anunció este martes la adquisición del estudio estadounidense de videojuegos Bungie, autores de las franquicias “Destiny” o “Halo“, para incorporarlo a su colectivo de desarrolladores PlayStation Studios.

La operación, valorada en tres mil 600 millones de dólares y pendiente de la aprobación de los reguladores pertinentes, tiene como objetivo potenciar la visión de Sony en lo que respecta a los títulos multijugador en línea, explicaron en un comunicado conjunto.

Bungie será una subsidiaria independiente de Sony y seguirá bajo la dirección de su actual directiva, encabezada por su presidente y CEO, Pete Parsons, detalló en el texto.

Sony ha efectuado varias compras de este tipo en los últimos años, en los que ha engrosado el número de participantes en su programa PlayStation Studios.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.

We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.

Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD

— Bungie (@Bungie) January 31, 2022