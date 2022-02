India crea rupia digital y regulariza transacciones de criptomonedas y NFTs

Nueva Delhi, 1 feb (EFE).- La India anunció este martes importantes medidas para potenciar su economía digital, que incluyen la creación de una rupia digital que facilite la gestión de la divisa, y la aplicación de un impuesto del 30 por ciento a los ingresos procedentes de transferencias de activos digitales virtuales, como las criptomonedas y los NFT, dando un giro a su política previa.

Así lo comunicó hoy la Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, en la presentación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año fiscal indio, que comienza en abril de este año y finaliza en marzo de 2023.

Sitharaman informó de que el Banco de la Reserva de la India (RBI) emitirá esta rupia digital durante el año fiscal 2022-2023, que a través de la tecnología blockchain “dará un gran impulso a la economía digital y conducirá a un sistema de gestión de moneda más eficiente y económico”.

A diferencia del resto de criptomonedas, que no dependen de ningún banco central, la futura divisa india seguirá las regulaciones establecidas por el RBI y su valor equivaldrá al de la rupia real.

En la actualidad, varios países del Caribe y Nigeria son los únicos que han aprobado oficialmente este método de pago, mediante una versión virtual de su moneda.

Otras naciones, como China, han lanzado proyectos piloto para evaluar el potencial de esta práctica.

El actual Gobierno indio ya manifestó su interés por crear una divisa digital el pasado año, cuando anunció un proyecto de ley para restringir las criptomodenas privadas en la India y a la vez crear un marco legal para la creación de una moneda digital emitida por el banco central.

Una medida que sin embargo todavía no ha visto la luz, a pesar de que tenía previsto discutirse durante las sesiones del periodo de invierno del Parlamento, que se celebraron entre noviembre y diciembre de 2021.

IMPUESTOS A LAS CRIPTOMONEDAS

En su intento por limitar la acción de las criptomonedas privadas en el país, el Ejecutivo también notificó hoy que introduciría un impuesto del 30 por ciento a las transferencias de activos digitales virtuales, donde se enmarcan las criptodivisas y los NFT.

“Propongo disponer que cualquier ingreso proveniente de la transferencia de cualquier activo digital virtual se grave con una tasa del 30 por ciento. No se permitirá ninguna deducción con respecto a cualquier gasto o asignación al computar dichos ingresos, excepto el costo de adquisición”, afirmó Sitharaman.

BREAKING: #Crypto just became legal in India. A Digital Rupee is expected to be issued by RBI in 2022-23. 🇮🇳 pic.twitter.com/S91aLdt83z

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 1, 2022