Moses J. Moseley, actor de The Walking Dead, es encontrado muerto

Ciudad de México, 1 de febrero (RT).- El actor estadounidense Moses J. Moseley, conocido por su papel en la serie The Walking Dead, falleció a los 31 años de edad, informó este lunes el portal TMZ citando a un familiar del artista.

El medio precisó que el cuerpo de Moseley fue hallado el pasado miércoles con una herida de bala en el área del puente Hudson, en la ciudad de Stockbridge, en el estado de Georgia. La Policía está investigando las circunstancia de la muerte y considera que podría tratarse de un suicidio, aunque también examina si hubo implicación de terceros.

Un miembro de la familia detalló que se pusieron en alerta tras no haber tenido noticias del actor desde el domingo 23 de enero. Los familiares llamaron a varios hospitales para intentar localizarlo, pero sin éxito.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022