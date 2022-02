COVID genera miles de toneladas de desechos médicos peligrosos para salud, alerta OMS

El informe ofrece varias recomendaciones para afrontar este problema, que van desde una reducción del empaquetado a un mayor uso de material reutilizable, reciclable o biodegradable. También sugiere una mayor inversión en sistemas de tratamiento de residuos que no utilicen la simple quema de estos desechos, como los autoclaves (aparatos que esterilizan material médico), o en redes logísticas que favorezcan una gestión centralizada y en la medida de lo posible circular de los desechos.

Ginebra, 1 feb (EFE).– La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió hoy un informe para alertar de una de las consecuencias más olvidadas de la pandemia: las miles de toneladas de desechos sanitarios adicionales que ha producido, y que teme tengan un impacto muy negativo para la salud y el medio ambiente.

Guantes, mascarillas y batas desechables, viales de vacunas, agujas y tests usados han generado unos residuos que muchos centros sanitarios no tienen la capacidad para gestionar adecuadamente, lo que es un peligro potencial para los trabajadores sanitarios y las comunidades cercanas, advierte la OMS.

La cantidad total de esta basura pandémica es difícil de calcular. La OMS recuerda que sólo los envíos que partieron de Naciones Unidas para los países más necesitados han representado en los dos últimos años unas 87 mil toneladas de equipos de protección humanitaria, un volumen que casi en su totalidad se ha transformado en desperdicios.

The #COVID19 pandemic has generated extra tonnes of waste & exposed cracks in waste management, everywhere.

Waste must be reduced & managed safely, for the health of both people & the environment https://t.co/JsYeqvl7G6 pic.twitter.com/UfI0GRjBD1 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2022

Esta cifra no incluye el equipamiento utilizado fuera de las iniciativas humanitarias de la ONU, ni los miles de millones de mascarillas y otros elementos protectores usados por personas en todo el planeta, por lo que el volumen real claramente es mucho mayor.

Por otro lado, la enorme cantidad de vacunas administradas también produce desechos potencialmente perjudiciales. Cuando el informe fue elaborado se calculaba que las ocho mil millones de dosis utilizadas hasta ese momento habían producido 143 millones de toneladas adicionales de residuos, aunque actualmente se rondan ya los 10 mil millones de vacunas inoculadas.

La OMS admite que la necesidad urgente que hubo de hacer llegar el mayor número posible de equipamiento de protección a todo el mundo hizo que se pusiera menos atención y recursos a la gestión de los desechos que estos equipos generaron.

We need to attend to the extra waste generated by the #COVID19 response

To be resilient, green and minimise waste, health systems & facilities 🏥 must follow the waste management hierarchy :

✅ prevention

🔄 re-use

♻️ recycling

🔂 recovery

🔻 disposalhttps://t.co/JsYeqvl7G6 pic.twitter.com/HSZKzqkqVZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2022

Un 30 por ciento de las instalaciones sanitarias del mundo siguen sin estar adecuadamente equipadas para gestionar los residuos que generan, incluidos los derivados de la lucha contra la COVID-19, y ese porcentaje aumenta al 60 por ciento en el caso de los países menos desarrollados.

“La COVID-19 obliga al mundo a reflexionar sobre las carencias y los aspectos más olvidados del sistema de gestión de residuos”, señaló la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira.

El inadecuado tratamiento de estos residuos puede exponer a los trabajadores sanitarios a infecciones, quemaduras o heridas, mientras que en las comunidades cercanas a los lugares donde a veces son depositados, enterrados o incinerados pueden contaminar el aire, el agua o generar plagas, advierte la OMS.

"The report makes a set of recommendations, including using eco-friendly packaging and shipping, safe and reusable gloves and medical masks, recyclable or biodegradable materials, and cleaner waste treatment technologies and recycling"-@DrTedros #COVID19 https://t.co/n3BCoRgkU4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2022