SCJN rechaza modificar la pregunta para la consulta de Revocación de Mandato de AMLO

Arturo Zaldívar defendió la pregunta al explicar que el término “o que siga en la Presidencia” da claridad a los ciudadanos evitando premisas equivocadas o interpretaciones erróneas de los preceptos impugnados.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo/EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la posibilidad de cambiar la pregunta original para la consulta popular de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto planteado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual planteaba eliminar cualquier referencia del término “ratificación” en este ejercicio democrático, solamente obtuvo siete votos de los ocho que establece la mayoría calificada para ser aprobado y por lo consiguiente declarar la invalidez de los artículos impugnados de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Por dicha razón, la pregunta que se hará en la consulta democrática será “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo son los ministros que forman parte del proyecto que votó para acortar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo” porque el motivo del ejercicio es decidir respecto a la conclusión anticipada del cargo del Jefe del Ejecutivo.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz, y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra de modificar la pregunta de la consulta popular.

El presidente de la SCJN defendió la pregunta al explicar que el término “o que siga en la Presidencia” da claridad a los ciudadanos evitando premisas equivocadas o interpretaciones erróneas de los preceptos impugnados.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, afirmó.

Además, agregó que “las firmas se hicieron con base en esta pregunta, no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino, no sabemos si esos ciudadanos hubieran firmado y hubieran optado por este procedimiento con esta pregunta… Me parece que no puede cambiarse la pregunta en este momento, sería una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos de ciudadanos que pidieron esta Revocación de Mandato, sería una afectación grave porque les estamos cambiando la pregunta con la cual se llevó a cabo todo el procedimiento”.

Mientras que la Ministra Loretta Ortiz se posicionó en contra de dicho proyecto porque consideró que no existe una restricción constitucional relativa a los parámetros de configuración de las preguntas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó otorgar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la consulta sobre la revocación de mandato presidencial, según advirtió este martes el órgano electoral.

“Consejeras y consejeros del INE lamentaron la negativa de la SHCP para dotar de recursos al organismo para la organización del proceso de revocación de mandato que habrá de celebrarse el próximo 10 de abril, tras cumplirse con el respaldo ciudadano del tres por ciento de la lista nominal”, apuntó el ente electoral en un boletín.

En un documento, la SHCP aseguró que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales al INE ya que “no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del INE u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”, según destacó el propio órgano electoral.

También se reiteró que, de conformidad con lo dispuesto en la legislación, sólo el INE puede realizar la adecuación presupuestaria en su gasto con el presupuesto que le fue otorgado por la Cámara de Diputados.

¿Te perdiste de la Sesión de Consejo de este lunes? Ponte al día con el resumen ➡️ El INE continuará con la organización de la #RevocaciónDeMandato, pese a negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgar recursos. https://t.co/gGHQFlkoGM pic.twitter.com/3fnYxoY7TD — @INEMexico (@INEMexico) February 1, 2022

En abril se llevará a cabo la consulta de Revocación de Mandato, en que por primera vez se preguntará a la población mexicana si el Presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio.

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.