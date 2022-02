Exentrenador de Miami Dolphins demanda a NFL por “prácticas racistas” de contratación

Brian Flores fue despedido el mes pasado por Miami luego de llevar a los Dolphins a un récord de 24-25 en tres años. Ahora el antiguo entrenador demando a la NFL y tres equipos más por prácticas racistas.

Por Larry Neumeister

NUEVA YORK, 1 de febrero (AP).- El entrenador despedido de los Miami Dolphins, Brian Flores, demandó el martes a la NFL y a tres de sus equipos, diciendo que las prácticas racistas de contratación de la liga la han dejado racialmente segregada y manejada como una plantación.

La demanda en la corte federal de Manhattan buscó el estatus de demanda colectiva y daños no especificados de la liga, los Dolphins, los Denver Broncos y los New York Giants, junto con individuos no identificados.

Brian Flores está demandando a la NFL, los Giants, los Dolphins y los Broncos por presunto “racismo en la contratación”, e incluye textos del HC de los Patriots, Bill Belichick, en la demanda como evidencia. pic.twitter.com/OXo4Iuayu9 — Patriots LATAM (@patriotslatam) February 1, 2022

Un mensaje enviado a la NFL para hacer comentarios no fue respondido de inmediato.

“Dios me ha dotado de un talento especial para entrenar el fútbol, ​​pero la necesidad de un cambio es más grande que mis objetivos personales”, dijo Flores en un comunicado publicado por la firma de abogados que lo representa en el caso.