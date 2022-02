Queremos debatir la Reforma, pero ante un atraco no hay argumentos: Vocero de la CFE

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) calificó como positiva la posibilidad de que el Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y, todas aquellas empresas que argumentan que la Reforma Eléctrica será negativa para el país, se sumen a la invitación de un debate público dentro de la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que “ante un atraco no hay manera de defenderse”.

“A mí me encantaría que se diera esa conjugación de ideas, de propuestas, de información porque entonces estaría la CFE en toda la posición de ganar ese debate, porque los argumentos del Presidente, los argumentos de la CFE son mucho más sólidos, son mucho más contundentes que todo lo que puedan decir. Ante un atraco no hay manera de defenderse”, dijo el vocero de la CFE en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo al Aire.

El pasado 28 de enero, funcionarios de la CFE retaron a José Antonio “el diablo” Fernández Carbajal, presidente del consejo de administración de FEMSA, a no pagar “propaganda negra” y aceptar un debate público dentro de la conferencia de prensa del Presidente López Obrador para demostrar, con datos, que sus tiendas Oxxo no son beneficiarias de subsidios que sacan de todos los mexicanos.

El desafío se dio luego de que un día antes, Oxxo lanzara en redes un video titulado “Oxxo paga lo justo y protege el medio ambiente”, en el que negaba pagar a menor precio la energía eléctrica, como asegura el Gobierno de México. Los funcionarios de la CFE sacaron gráficos y mostraron información en la que acusan a FEMSA de mentir para mantener tarifas bajas que heredaron de “gobiernos neoliberales”.

El coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE indicó este día que los organismos empresariales son los responsables de las campañas negras que existen en contra de la Reforma Eléctrica, las cuales, dijo, tienen como único objetivo tergiversar la información y desinformar al pueblo de México.

Luis Bravo Navarro aseguró que contrario a lo que aseguraban algunos medios de comunicación, la CFE no le tiene temor al debate técnico, pues tiene confianza plena en su personal y afirmó que en caso de realizarse la discusión, los opositores quedarían evidenciados.

“Bienvenido el debate. Lejos de lo que dice Reforma, si algo sabe la CFE es de lo técnico, cómo le va huir la CFE a un debate técnico, si tiene 85 años de experiencia, si los funcionarios y los ingenieros tienen 30 y tantos años de experiencia, por supuesto que queremos hacer un debate técnico, por supuesto que queremos, porque quien se suba al ring no tiene argumentos, ante un atraco no puede haber argumentos, ante evidenciar cómo desmantelaron a la CFE no hay argumentos, ante exhibir que no se le paga al porteo, que es el transporte de la energía eléctrica que se venden entre ellos ilícitamente, no hay argumentos, por supuesto que queremos ese debate, por supuesto que queremos y estamos habidos de explicarle a la sociedad mexicana de qué se trata”.