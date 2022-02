EI INE no quiere ejercicios democráticos como la Revocación, afirma Vocero de Morena

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Diego Hernández, Secretario de Comunicación de Morena, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está en contra de que se realicen ejercicios democráticos como la Revocación de mandato pues dijo que está más interesado en defender los intereses de los poderes fácticos que lo manejan.

“Este tipo de cuestiones lo que da el foco rojo es que ya urge una reforma electoral, el INE se ha encargado durante mucho tiempo por no ver por los intereses de la democracia y el interés del pueblo. De fondo, cuál es el problema, que el INE y los poderes fácticos que lo manejan, lo que no quieren es que empiecen a existir este tipo de ejercicios ciudadanos, más con las coyunturas políticas que estamos viviendo en este momento en el país, pues está todo prestado para que se pueda avanzar en la democracia en México y el INE se quiere agarrar de donde donde no puede para no perecer”, afirmó Diego Hernández en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo al Aire.