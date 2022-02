Exesposa de Alfredo Adame reacciona a su pelea: “Es muy agresivo, muy violento”

Por Rocío García

Los Ángeles, 1 de febrero (LaOpinión).- Hace unos días Alfredo Adame se vio envuelto en la polémica por protagonizar una pelea en la vía pública con una pareja, situación que habría dejado expuesta su personalidad violenta y explosiva que le ha provocado conflictos en varias ocasiones.

Así lo expuso Diana Golden, exesposa del actor, quien durante una entrevista con el programa Sale el Sol reaccionó a la grabación que se propagó en redes sociales hace unos días, en la que se aprecia que el conductor se enfrenta a golpes en vía pública con un hombre y una mujer.

La actriz destacó la facilidad con la que Adame se involucra en situaciones que podrían resultar peligrosas, incluso para él mismo.

“¿Y si ellos fuesen los que estuvieran armados o si él hubiese activado su arma? O sea, cuántas veces no hemos visto tragedias por problemas viales”, añadió convencida.

Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de recordar los episodios de violencia que vivió durante su fugaz matrimonio y que a más de 34 años de haber terminado, sigue dando de qué hablar.

“¿Ahora sí me creen que me metió una pistola en la boca cuando yo tenía 20 años? ¿Ahora sí me creen viendo lo que hace ese energúmeno? ¿Ahora sí me creen que me perseguía para atropellarme y matarme cuando yo vivía atrás de Televisa? Está así de mal desde chiquito“.