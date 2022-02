Liberan instalaciones de la UDLAP a 7 meses de la asignación de un nuevo patronato

El apoderado legal del patronato, Rodrigo Gurza dio la instrucción para la reapertura de la universidad luego del exhorto de una Jueza.

Por Jessica Zenteno

Puebla, 1 de febrero (Periódico Central).- Las puertas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se abrieron este 1 de febrero, tras siete meses desde que las instalaciones fueron tomadas por un nuevo patronato y se asignó como Rector a Armando Ríos Piter.

El apoderado legal del patronato, Rodrigo Gurza Cárdenas informó que derivado de una audiencia en el Poder Judicial del Estado de Puebla y a petición de la Fundación Mary Street Jenkins se determinó la apertura del campus y el regreso a las actividades normales.

Los vigilantes informaron a los alumnos que se mantienen en manifestación en la Recta a Cholula y en la entrada principal del campus que podían ingresar por autorización de Gurza Cárdenas.

Sin embargo, los alumnos aseguraron que no entrarán hasta que la Rectora interina Cecilia Anaya Berríos les informe que su ingreso será seguro.

Yo no me siento seguro, sin que mi universidad me mande un correo o me avise por una persona que conozco, no un extraño o desconocido que salió de la nada, que puedo entrar a mi universidad.

Esta tarde, la Jueza Magally Escamilla Rodríguez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un exhorto para que la universidad reanude las labores administrativas y las clases presenciales.

