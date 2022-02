Benedict Cumberbatch defiende el error de Strange en Spider-Man: No Way Home

MADRID, 1 de febrero (EuropaPress).- Uno de los elementos clave en la trama de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) es Doctor Strange que, en su intención por ayudar al joven Peter Parker después de que Mysterio revelara su identidad, lanza un hechizo para que todo el mundo se olvide que es Spider-Man. Pero nada sale como esperaban y el conjuro desata el caos multiversal. Pero aunque la decisión tomada por el maestro de las artes místicas puso en peligro diferentes realidades, Benedict Cumberbatch defiende a su personaje y asegura que si ayudar al joven Peter fue un error… lo asume ya que fue “por amor”.

En una reciente entrevista a Variety, el actor británico destacó que no solo le encantó formar parte de la cinta dirigida por Jon Watts, sino que también subrayó que le gustó que su personaje pudiera cometer errores por cariño y por generosidad hacia sus amigos, defendiendo así la decisión de Strange a la hora de realizar el hechizo para ayudar a Peter.

“Increíble. Me dan muchos caprichos, porque Tom Holland y yo pedimos que los superhéroes del barrio, cruzaran sus caminos de nuevo. Que esas tres películas culminasen en ese momento y formar parte de ello fue algo extraordinario”, señaló Cumberbatch que agradeció que los guionistas “permitieran” que su personaje “cometiera algunos errores muy grandes por amor, en realidad, por generosidad hacia alguien del que se da cuenta que realmente le importa”.

