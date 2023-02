El Festival de Cine Judío no. 20 llega con una selección de 10 filmes a seis ciudades

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La edición número 20 del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM) dio inicio desde el pasado fin de semana y hasta el próximo 22 de febrero para estar presente en varias salas de diferentes ciudades de la República como referente de la cultura de esta comunidad a través del séptimos arte.

La asociación cultural “apolítica, no religiosa y sin fines de lucro”, como se define en su página web oficial, le da significado al número 20 dentro de la numerología judía; la letra “CAF” que hace alusión a la palma de la mano y a su poder transformador: “La mano que crea y transforma”.

Para celebrar ahora sus dos décadas, este encuentro reflexiona sobre sus inicios, cuando sólo se presentaban en una sola ciudad, hoy festejan extenderse por seis ciudades y al público que se ha adherido durante estos años a su programación.

“Hemos evolucionado muchísimo en el tipo de público que traemos, ya no nada más es para la comunidad judía, tiene mucho tiempo que no es sólo para esta comunidad y curiosamente la mayoría de nuestro público no es de la comunidad judía. Nuestra sede más importante es la Cineteca Nacional y la comunidad judía no va a específicamente a este lugar ver cine. Creo que por ahí hemos crecido un montón”.