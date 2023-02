Celebro que Cárdenas se deslindara de ese grupo de “conservadores moderados”: AMLO

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mañana de este miércoles que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se deslindara de la plataforma Méxicolectivo, la cual, afirmó, está conformada por un grupo de “conservadores moderados”.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa es que lo siguieron manejando”, dijo después de que se le cuestionara por el posicionamiento que lanzó Cárdenas Solórzano para aclarar que no participó en dicho proyecto opositor, que fue presentado un día antes y por el cual López Obrador lo consideró como su “adversario político”.