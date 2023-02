Testigo “elogia” a García Luna: “El cártel no funcionaría sin ayuda del Gobierno”

Por Jesús García

Nueva York, 1 de febrero (LaOpinión).- Lo que se esperaba que fuera un cuestionamiento complicado para Israel Ávila por parte de la defensa de Genaro García Luna, en realidad se convirtió en un campo de batalla entre los abogados defensores y los fiscales sobre qué preguntar y qué no, provocando algunas decisiones en privado con el Juez Brian Cogan.

Sin embargo, la asistente del Fiscal Erin Reid guió con sus preguntas a Ávila para revelar que en 2016 había confesado a las autoridades de Estados Unidos sobre los sobornos que el Cártel de Sinaloa pagaba al exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón.

2/ El nombre de Garcia Luna no estaba en las hojas de contabilidad: decían Metralleta y El Tartamudo.

Ávila se resiste a responder sólo con SI o NO. El juez le ha pedido hacerlo, pero él insiste: “eso no se puede responder con un sí o un no”.

