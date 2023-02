Ozzy Osbourne cancela gira en Europa por daño en la columna tras accidente en 2019

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La leyenda del hard rock, Ozzy Osbourne, anunció la cancelación de sus fechas de la gira 2023 en el Reino Unido y Europa continental.

Osbourne publicó un comunicado el miércoles diciendo que el daño que sufrió en su columna en un accidente hace cuatro años le impedirá ir de gira.

“Me siento sinceramente honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia ahora me he dado cuenta que no soy físicamente capaz de cumplir mis fechas de gira en Europa y el Reino Unido, ya que sé que no podría lidiar con los viajes requeridos”, dijo Osbourne.

El ganador de Grammy de 74 años y exvocalista de la banda de metal Black Sabbath, dijo que “mi voz para cantar está bien”, pero reconoció que se debilitó físicamente después de tres cirugías, tratamientos con células madre, terapia física y el tratamiento de Ayuda Híbrida para Extremidades, que usa un exoesqueleto robótico para mejorar el movimiento y equilibrio.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023