El Gobernador de Florida despliega mil soldados para reforzar la frontera con México

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles el envío de más elementos de la Guardia Nacional y Estatal a la frontera de Texas con México, con el fin de “ayudar” a la entidad en “sus esfuerzos por detener la invasión por la frontera sur”.

El republicano, que se retiró el pasado 21 de enero de las elecciones primarias, sumará mil soldados a los más de 90 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca (FWC), y el Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE), que permanecen en la frontera entre ambas naciones.

Florida has been assisting at the southern border since 2021, and we are sending more support from both the @FLStateGuard & up to one battalion of @FLGuard. Their mission will be to assist Texas in erecting barriers at the border to stop the invasion of illegal aliens.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 1, 2024