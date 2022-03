Quienes discriminan a las personas indígenas son los mexicanos, dice Horacio Franco

Horacio Franco relató cómo luego del incidente en Casa Lamm se puso en contacto con Brígida Ricardo quien le comentó que desde su llegada a la colonia Roma ella y su familia han sido objeto de burlas y discriminación por parte de los mismos vecinos. El flautista instó a las autoridades y a la sociedad en general a no quedarse callados ante actos que excluyan a las personas.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- En México se vive un estigma de discriminación que provoca que los mismos connacionales sean los que más excluyen a las personas indígenas, lamentó el flautista Horacio Franco luego de que el pasado fin de semana, Brígida Ricardo, una mujer otomí, fuera discriminada al interior del Centro de Cultura Casa Lamm.

“Las personas que discriminan a las personas indígenas son los mexicanos y eso es terrible me lleva y me remonta a una historia más dolorosa, un estigma de discriminación que venimos cargando a nosotros los mexicanos, ya no a los extranjeros. Nos enseñaron a discriminar a los indígenas, a discriminar a los morenos; la pigmentocracia famosa de la que todos en algún momento hemos sido víctimas”, denunció el músico en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez durante el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo al Aire.

Horacio Franco relató que todo sucedió durante un evento para promover el ejercicio de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, organizado en el centro cultural ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

“Estaba yo citado a una reunión donde la sociedad Civil Que siga MX estaba convocando a diversas personalidades de diversos ámbitos para promover como ciudadanos y artistas la Revocación de Mandato y estaba invitada también la señora Brígida Ricardo. Resulta que en un momento se paró Brígida, que llevaba sus ropas otomís preciosas y luego la vi llegar y estaba llorando, entonces varios nos acercamos y preguntamos qué pasaba y pues no la habían dejado entrar al baño de los clientes, subió al restaurante y alguien la condujo al baño de la cocina”, contó.

El flautista relató que una empleada de limpieza del lugar fue quien condujo a Brígida hasta el baño de la cocina. Minutos más tarde, el gerente de Casa Lamm ofreció una disculpa a la mujer.

“Yo no soporto la discriminación y es lo que más me da coraje de esta cuestión. Verlo en carne propia, ver sufrir a Brígida pues sí me hizo mucha mella”.

El músico dijo que luego del incidente se puso en contacto con Brígida quien le comentó que desde su llegada a la colonia Roma ella y su familia han sido objeto de burlas y discriminación por parte de los mismos vecinos. Por ello, Franco instó a las autoridades y a la sociedad en general a no quedarse callados ante actos que excluyan a las personas.

“Yo no me voy a quedar callado nunca cuando vea un acto de discriminación. Si no hay educación a todos los niveles, tenemos todos que ir transformando esto con nuestras acciones”.

El pasado fin de semana, el flautista Horacio Franco denunció en redes sociales cómo Brígida Ricardo fue discriminada en Casa Lamm.

A través de su cuenta de Twitter, el artista relató que cuando quiso pasar al baño de clientes no la dejaron y la mandaron al sanitario de la cocina.

2- La condujeron al baño de la cocina. Cuando nos dimos cuenta que salió llorando por ese trato la auxiliamos varios de los invitados y finalmente el gerente le pidió disculpas. Cuánto nos falta en este país para aprender que NO SE DEBE DISCRIMINAR A NADIE. Es vergonzoso! — Horacio Franco (@HoracioFranco) February 27, 2022

Tras los hechos, Casa Lamm ofreció disculpas a Brígida Ricardo y anunció que tomará las medidas correspondientes, entre ellas, capacitar a su personal.

“Casa Lamm rechaza tajantemente el desafortunado evento y subraya su total compromiso con el respeto, la pluralidad y la inclusión en todos los espacios relacionados directa o indirectamente a esta institución”, mencionó el Centro Cultural en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenaron el acto.

“Estaba el flautista Horacio Franco y otros en una mesa y estaba con ellos una mujer otomí y quiso ir al baño y no la dejaron. Imagínense, de exposiciones sobre cultura la Casa Lamm y esto hay que seguirlo combatiendo”, dijo el Presidente. “No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, no a la mentira”, agregó.

Sheinbaum advirtió a su vez que pediría la intervención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) para que se investigue el caso.

“Voy a hacer una carta personal y he pedido a Copred que intervenga de inmediato en este asunto de discriminación que es absolutamente lamentable”, dijo la mandataria capitalina.