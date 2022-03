Bombardeo ruso a Kharkiv “viola las leyes de la guerra”, afirma la Unión Europea

ADVERTENCIA: VIDEO FUERTE.

Bruselas, 1 mar (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que el bombardeo del lunes por parte de Rusia contra infraestructuras civiles en la ciudad ucraniana de Járkov “viola las leyes de la guerra”.

El político español se expresó en ese sentido tras hablar con el Ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba.

Decenas de personas murieron el lunes y centenares resultaron heridos en un ataque ruso con misiles contra barrios residenciales de Járkov, ciudad ucraniana a unos 35 kilómetros de la frontera con Rusia, según denunció ayer el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gueráschenko.

By invading #Ukraine, #Putin also attacked global peace and security and violated international law and basic principles of human co-existence.

The @UN_HRC must address this crisis in all its aspects to defend key concepts of human rights and democracy.#HRC49 pic.twitter.com/YQIKogPKov

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2022