El Consejo de la ISU veta a Rusia de la competencia internacional de patinaje

Suiza, 1 de marzo (AP).— Los deportistas rusos han sido excluidos de otro deporte muy popular en el país luego de la invasión de Ucrania.

Rusia fue vetada el martes en competiciones internacionales de patinaje sobre hielo, un día después de su expulsión de torneos de futbol y hockey, el deporte favorito de su Presidente, Vladimir Putin. Estas decisiones se producen tras el pedido del Comité Olímpico Internacional de excluir a los representantes rusos de todos los eventos deportivos.

La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU, por sus siglas en inglés) dijo que ningún patinador de Rusia o Bielorrusia “será invitado o autorizado a participar” en competencias hasta nuevo aviso.

Bielorrusia ha sido un aliado clave de Moscú en su ataque a Ucrania.

El mundial de patinaje artístico está programado para finales de este mes en Montpellier, Francia. La decisión de la ISU supone que la campeona olímpica, Anna Shcherbakova, y su compañera Kamila Valieva, de 15 años y que fue el centro de un caso no resuelto de dopaje durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el mes pasado, quedarán fuera de la cita.

También el martes, la Federación Internacional de Voleibol despojó a Rusia de la organización del mundial masculino en agosto y septiembre y buscará otro país o países como sede.

La natación, por el momento, ha decidido ignorar la recomendación del COI. El organismo rector del deporte, la FINA, dijo también el martes que permitirá la participación de deportistas rusos y bielorrusos “como neutrales, compitiendo bajo la bandera de la FINA y con el himno de la FINA”. En su web, Rusia aparece como sede de los mundiales de piscina corta en diciembre.

ISU Statements on the Ukraine crisis:

Remaining ISU Events 2021/22 season – https://t.co/XjIkFVVIu6

Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus – https://t.co/rIYjT3vn4F pic.twitter.com/sdhXlp73xK

— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 1, 2022