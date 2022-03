La Federación Mundial de Taekwondo retira el cinturón negro honorífico a Putin

Ciudad de México, 1 marzo (RT).- La Federación Mundial de Taekwondo anunció la decisión de retirar el cinturón negro honorífico de taekwondo al presidente ruso Vladímir Putin, según un comunicado publicado en su página oficial.

Además, condenó la operación militar rusa en Ucrania señalando que, “va en contra de la visión” y de los “valores de respeto y tolerancia” del taekwondo mundial. La organización agregó que “en solidaridad con el Comité Olímpico Internacional (COI), no se mostrarán ni tocarán banderas o himnos nacionales rusos o bielorrusos en los eventos mundiales de taekwondo”.

El mandatario ruso recibió la insignia de manos del jefe de la federación, Choue Chung-won, y también fue nombrado gran maestro del arte marcial durante una visita a Corea del Sur en noviembre de 2013.

World Taekwondo strongly condemns the brutal attacks on innocent lives in Ukraine, which go against the World Taekwondo vision of “Peace is More Precious than Triumph” and the World Taekwondo values of respect and tolerance.#PeaceIsMorePreciousThanTriumphhttps://t.co/nVTdxDdl2I

— World Taekwondo (@worldtaekwondo) February 28, 2022