30 minutos semanales de ejercicio muscular baja riesgo de muerte por todas las causas

Redacción Ciencia, 1 de marzo (EFE).- Realizar actividades de fortalecimiento muscular de 30 a 60 minutos semanales se relaciona con un 10 a 20 por ciento de menos riesgo de muerte por todas las causas, en particular enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos cánceres.

Una revisión de estudios observacionales previos que publica The British Journal of Sport Medicine agrega, sin embargo, que no hay pruebas concluyentes de que más tiempo de ejercicio muscular reduzca aún más el riesgo.