El Fondo de Monumentos del Mundo pide compartir ganancias de Teotihuacán con locales

Nueva York, 1 de marzo (AP) — La zona arqueológica de Teotihuacán en México y el distrito de Yanacancha en Perú son algunos de los parajes cuya conservación enfrenta serios desafíos y requiere pronta atención, anunció el martes el Fondo de Monumentos del Mundo.

La organización internacional con sede en Nueva York incluyó a ambos lugares en su lista de 25 monumentos clave de 2022 que están en riesgo debido a las inclemencias de la naturaleza, el impacto del turismo y los cambios sociales, políticos o económicos del país donde se encuentran.

Los parajes y monumentos de la lista están en 24 países y algunos se remontan a casi 12 mil años de historia.

El parque estatal Monte Alegre en Brasil, la Aldea de la Iglesia India de Belice y la García Pasture en el valle de Río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México, son otros de los lugares en la lista que se publica cada dos años y busca que gobiernos, individuos y grupos inviertan en la protección de los parajes.

En Teotihuacán, por ejemplo, el Fondo dijo que las comunidades locales de la zona arqueológica no se benefician del enorme turismo del paraje. El Fondo aseguró que una planeación turística más inclusiva y un mejor manejo de los visitantes ayudaría a mejorar la economía local y al paraje en sí. La zona arqueológica de Teotihuacán está incluida en la sección de “turismo desequilibrado” de la lista de monumentos, llamada “The 2022 Watch”.

El pueblo antiguo de Huaquis y la zona del distrito de Yanacancha en Perú, con restos arqueológicos de la época preincaica, está en cambio en la sección de “cambio climático,” debido a sus problemas de sequía. El Fondo aseguró que la planeación de un turismo sostenible y el uso de sistemas de riego tradicionales son “cruciales” para que las comunidades andinas puedan adaptarse al cambio climático y beneficiarse económicamente.

