La NFL confirma que los Cardenales de Arizona jugarán en el Estadio Azteca

Por Jorge Fernández

Ciudad de México, 1 de marzo (La Opinión).- Después de 17 años, los Arizona Cardenales volverán a México. El conjunto cardinal fue confirmado por la NFL como uno de los equipos que disputará el partido que la mejor liga de futbol americano del mundo llevará a cabo en el Estadio Azteca.

“Nuestro hogar lejos de casa“, señaló Arizona a través de sus redes sociales. Los Cardenales ya habían sido anunciados para ir a México en la temporada 2020. No obstante, el COVID-19 cambió todos los planes.

Nuestro hogar lejos de casa.

The NFL has announced that we have been designated to play a regular season game at Estadio Azteca in Mexico City in 2022.#CardenalesEnMexico 🇲🇽

— Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 28, 2022