El peleador mexicano Caín Velásquez es detenido en EU por intento de asesinato

Por Reinaldo Oliveros

Ciudad de México, 1 de marzo (La Opinión).- Caín Velásquez, peleador mexicano excampeón de peso completo de la UFC, fue detenido en San José, California, por intento de asesinato y luego obligado a pasar la noche en una cárcel sin fianza tras el tiroteo.

La información de la Policía de Santa Clara informó que Velásquez fue detenido este lunes y no se le permitió fianza por lo que tuvo que pasar la noche en prisión. Aún se mantienen las investigaciones sobre el intento de asesinato.

4/ Cain Velasquez was the suspect arrested yesterday in connection with this incident. He was booked into Santa Clara County main jail for attempted murder.

The motive and circumstances surrounding this incident are still under investigation at this time. pic.twitter.com/bBuuPQytNx

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) March 1, 2022