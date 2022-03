Obra surrealista de Picasso es vendida por más de 21 millones de dólares en subasta

Londres, 1 de marzo (EFE).- La obra surrealista La fenêtre ouverte, pintada en 1929 por Pablo Picasso, fue vendida este martes en Christie’s por 16.3 millones de libras (19.5 millones de euros, unos 21.7 millones de dólares), dentro de una serie de subastas en la que brilló la adjudicación de Los zorros de Franz Marc por 51 millones de euros (cerca de 57 millones de dólares).

Pese a que la horquilla de lo que se esperaba recaudar por el cuadro de Picasso ascendía hasta los 24 millones de libras (casi 29 millones de euros, unos 32 millones de dólares), finalmente se adjudicó por un precio de martillo de 14 millones (16.7 millones de euros, 18.6 millones de dólares, que ascendió hasta los 16.3 millones de libras una vez sumados tasas e impuestos).

La pintura se considera una de las obras seminales del período surrealista de Picasso. En primer plano representa dos figuras abstractas y en un lado hay un busto de la amante y musa del artista Marie-Thérèse Walter.

#AuctionUpdate Presented at auction for the first time, Pablo Picasso's surrealist masterpiece 'La fenêtre ouverte' (1929) realised £16,319,500. Held in the same European collection for half a century, this painting is a depiction of Picasso and his muse Marie-Thérèse Walter. pic.twitter.com/5J14gSn31k

