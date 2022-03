Los Premios Óscar mantienen reducción de premios en gala en vivo a pesar de críticas

Los Ángeles, 1 de marzo (EFE).- La Academia de Hollywood mantendrá su decisión de anunciar los ganadores de 8 categorías de los Óscar antes de que empiece la ceremonia televisada, a pesar de la mala recepción ha tenido entre sus miembros y del boicot que han propuesto los afectados por el cambio.

“Nos planteamos cómo preservar nuestros valores, que son los 23 premios de la gala, y aún así preparar un programa de tres horas que el público quiera ver por televisión”, explicó la consejera delegada de la Academia de Hollywood, Dawn Hudson, en una entrevista exclusiva con el diario Deadline.

La ejecutiva insistió en que “la emisión televisada celebrará todas las categorías”, pese a que un puñado de premiados quedarán fuera de la señal en directo.

De las 23 categorías que conforman los Óscar, ocho se anunciarán antes de que arranque la gala del 27 de marzo mientras termina la alfombra roja, aunque Hudson aseguró que los ganadores recibirán el premio con el público ya sentado en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EU).

Luego, durante la retransmisión, se emitirá un resumen con las reacciones de los vencedores.

Las categorías afectadas son mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

El cambio reducirá la presencia hispana en la ceremonia, ya que incluye apartados en los que compiten los españoles Alberto Iglesias (por la banda sonora de Madres Paralelas) y Alberto Mielgo (aspirante al mejor corto animado por The Windshield Wiper), y el chileno Hugo Covarrubias (candidato al mismo premio con Bestia).

