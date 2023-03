Gigafábrica de Tesla generará 35 mil empleos en NL, prevé Samuel García (VIDEO)

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo Léon, Samuel García Sepúlveda, aseguró que la llegada de Tesla al estado representará la creación de 35 mil empleos directos e indirectos.

Samuel García añadió que con la instalación del fabricante de autos eléctricos en la entidad que gobierna se romperán récords en materia de exportación de autos y conectividad con el mundo.

Luego de asistir al Tesla Investor Day 2023, Samuel García agradeció la confianza de Elon Musk para construir su nueva gigafábrica en Nuevo León, en donde construirá su vehículo de última generación.

The richest man on earth trusted Nuevo León, México for his new gigafactory and his next generation vehicle. The future is bright. Thanks @elonmusk, thanks @Tesla pic.twitter.com/nbbmbiX4Fm

— Samuel García (@samuel_garcias) March 2, 2023