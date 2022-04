Los Óscar, alopecia y el show

La noche del 27 de marzo mientras veíamos la ceremonia de los Oscar nos sorprendimos al ver un arranque de ira del actor Will Smith después de qué Chris Rock hizo una broma usando la pérdida y ausencia de pelo de Jada Pinkett Smith esposa de Will. No hubo alguien que no se sorprendiera.

Con el paso de los días hemos visto que incluso hay análisis en cámara lenta que nos muestran que no hubo contacto entre la mano y la cara. Tal pareciera que esta fue una actuación. En ocasiones este tipo de transmisiones que se aprecian a nivel mundial son aprovechadas con fines comerciales lo cual es el objetivo principal de la industria cinematográfica. No sería una sorpresa que todo esto fuera un marco para que nos invitar a hablar de una enfermedad cada vez más prevalente en las mujeres conocida como alopecia femenina.

Una de las variantes predominantes de la perdida de pelo en mujeres en algunos grupos étnicos es la alopecia areata. Hasta hoy esta enfermedad no tiene un tratamiento específico y aún cuando se ha identificado que tiene un componente autoinmune como causa principal también hay casos en los cuales no encontramos una explicación. La alopecia femenina en algunas ocasiones puede ser consecuencia de enfermedades de la piel conocida como cuero cabelludo. Éstas enfermedades son infecciosas, inflamatorias, autoinmunes, neoplásicas o también pueden ser el reflejo de un estado de salud deteriorado por enfermedades crónicas asociadas a la tiroides, anemia con deficiencia de hierro e incluso enfermedades psiquiátricas con trastornos de ansiedad.

Algunas personas literalmente se arrancan el pelo otras incluso se lo comen. El primer grupo quienes se arrancan el pelo son conocidos en términos médicos como tricotilomanía y las personas que se arrancan el pelo y además se lo comen se conocen como pacientes con Tricofagia.

El espectro de diagnósticos es muy grande y es muy importante que si una mujer empieza notar que el pelo se le cae más de lo habitual acuda primordialmente a visitar a una dermatóloga o un dermatólogo quiénes son los médicos que se dedican a a ver problemas relacionados con la piel y los anexos.

Etrasimod

Modulador del receptor de esfingosina 1-fosfato (S1P) de laboratorios Pfizer. Es un medicamento que se toma una vez al día por vía oral ha sido investigado por los laboratorios para el tratamiento de enfermedades inmunológicas inflamatorias que incluyen enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica y alopecia areata.

El laboratorio Pfizer anunció y publicó el término de la fase dos de investigación clínica de este medicamento el 23 de marzo sólo cuatro días antes de lo que sucedió en la ceremonia de los Oscar.

Estaremos pendientes y veremos si de manera sorprendente las personas involucradas en el incidente que observamos en la ceremonia del Óscar no serán los protagonistas de una campaña publicitaria para un medicamento que como muchos otros que atienden problemas estéticos serán un éxito comercial para el laboratorio que los produce.

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.