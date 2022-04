Sheinbaum anuncia que el uso de mascarillas en espacios abiertos será voluntario

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El uso de cubrebocas en espacios abiertos será opcional en la Ciudad de México a partir de este viernes 1 de abril, anunció la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa diaria, se justificó la medida señalando que por primera vez en la emergencia sanitaria la Ciudad de México se encuentra con riesgo epidémico cero.

Sheinbaum informó también que este viernes sería la última conferencia sobre temas de COVID, a menos que hubiera un alza.

Oliva López, Secretaria de Salud capitalina, comentó que se mantiene la recomendación para su uso en espacios cerrados y para personas adultas mayores y con comorbilidades.

La Secretaria de Salud recomendó que se mantenga el cubrebocas para toda persona adulta mayor o aquellos que toman medicamentos inmunosupresores. También se recomienda que lo usen las personas confirmadas o sospechosas de COVID-19.

El resto de las medidas “deben ser parte del día a día”, dijo Oliva López en referencia a lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial y el aislamiento en caso de sintomatología sospechosa.

El director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark, indicó que la capital se mantiene en Semáforo Verde y sin ninguna restricción para el desarrollo de actividades económicas, sociales, culturales y educativas, entre otras.

A casi dos años de que el Gobierno de México declarara la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, poco a poco los números diarios de contagios y decesos por coronavirus comienzan a disminuir, situación que ha provocado un relajamiento en casi todas las medidas de prevención, incluido el uso de cubrebocas, en diferentes estados.

A pesar de que entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Campeche, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo anunciaron que ya no sería obligatorio utilizar las mascarillas en espacios abiertos y que en casos, como el de la Ciudad de México, las autoridades han expresado su deseo por hacer opcional su uso, la gran mayoría de los estados aún mantienen su uso.

Ante esta situación, Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró en entrevista con SinEmbargo que no cree conveniente que las autoridades anuncien el uso opcional del cubrebocas, pues esto podría provocar un repunte de casos.

“Yo creo, insisto, en que no hay necesidad de apresurarse. Yo creo que decir que no es obligatorio equivale, para fines prácticos, a decir que no lo usen, pero la gente lo lee como permiso para andar ya sin cubrebocas y eso podría provocar algún repunte de casos. Yo creo que no es conveniente, yo creo que es mejor esperar todavía antes de mandar ese tipo de mensajes pero la situación es políticamente difícil de manejar”.