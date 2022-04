Infección previa a vacunación COVID confiere mejor respuesta inmune a primera dosis

Madrid, 1 de abril (Europa Press).- Investigadores de la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple (Estados Unidos) han demostrado que una infección previa por COVID-19 está relacionada con una respuesta inmunitaria sólida y acelerada tras la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

“Nuestro estudio demuestra que la presencia de memoria inmunitaria inducida por una infección previa altera la forma en que los individuos responden a la vacunación con ARNm del SARS-CoV-2. La falta de respuesta tras la segunda dosis de la vacuna en individuos previamente infectados es especialmente relevante, porque podría significar que algunas personas podrían requerir sólo una dosis o podrían potencialmente saltarse la vacuna de refuerzo”, apunta uno de los líderes de la investigación, Steven G. Kelsen.

Steven G. Kelsen, Alan S. Braverman, Mark O. Aksoy, Jacob A. Hayman, et al., and Nina T. Gentile. SARS-CoV-2 BNT162b2 vaccine–induced humoral response and reactogenicity in individuals with prior COVID-19 disease. JCI Insight. 2022;7(4):e155889.

