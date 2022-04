AMLO: EU no tendrá grupo que vigile Reforma Eléctrica; “se propuso, pero nos negamos”

El Jefe del Ejecutivo señaló que hubo un planteamiento sobre que se mantuviera la comunicación del tema de la Reforma Eléctrica y participara un grupo para llevar a cabo las revisiones de la propuesta, sin embargo, la alternativa del país vecino no fue aceptada.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México haya aceptado “un grupo vigilante” de Estados Unidos para revisar la iniciativa de Reforma Eléctrica, como se difundió el día de ayer.

“Eso no podríamos aceptarlo, ni de EU ni de Canadá, ni de China ni de Rusia. Sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado, pero no se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelanta decir de que íbamos a aceptar de que un grupo vigilara nuestra actuación”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

“Es como si yo voy a Estado Unidos y le propongo al Presidente [Joe] Biden que reduzca el precio de las gasolinas por decreto, me diría, ¿y tú qué te metes, deja de estar de zalamero?”, agregó.

López Obrador aseguró que la iniciativa Reforma Eléctrica se queda como está porque contiene los temas que planteó Estados Unidos y dijo que se les enviará una copia de la misma.

“Con Ken Salazar tenemos buena relación y están abiertas las puertas con el Embajador de Estados Unidos, pero hay una gran diferencia entre escuchar, informar, conversar y comunicar porque son mensajes de ida y vuelta, pero de eso a imponer un grupo para vigilarnos y observarnos, eso no lo permite nadie. A lo mejor en otros tiempos, gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes, no hay sumisión. Es más, el Presidente Biden cada vez que hablamos siempre nos dice que respeta la soberanía, ni patio trasero ni delantero. La reforma se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, que es la transición de energía, por eso les vamos a enviar la iniciativa”, detalló.

Ayer, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, informó que la Casa Blanca seguirá de cerca la discusión de la polémica Reforma Eléctrica impulsada por el Presidente López Obrador.

“El tema de la reforma energética está sobre la mesa en México y planteamos con nuestro Embajador, Ken Salazar, ideas de cómo esa reforma reflejará mejor los temas para avanzar de manera efectiva (…) formamos nuestro equipo, con Ken y la Casa Blanca para tratar de asegurar todo lo que surja de la reforma energética”, dijo Kerry a medios tras la reunión.

La propuesta de reforma es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado.

Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

El enviado estadounidense dijo que fue “una reunión muy amplia” en la que, entre otros temas, se habló del impulso a las energías limpias.

“El Presidente López Obrador coincide con el Presidente Joe Biden en que esto es importante para nuestros dos países y expresó su visión, compartida por el Presidente Biden, de una integración y unidad entre Estados Unidos, México y Canadá en términos de nuestro acuerdo respecto al clima, pero también en cuestiones económicas más amplias”, expuso Kerry.

La delegación americana estuvo encabezada por @JohnKerry

Por error arrobe al ex secretario de energía quien tiene el apellido Perry , ya que lo tengo en mis contactos. 🙋‍♀️disculpas! — Rocío Nahle (@rocionahle) April 1, 2022

Nos reunimos con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses. Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico. pic.twitter.com/dxKJ3L7u8n — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2022