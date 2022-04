Trabajadores de Amazon en NY vencen al gigante: crean primer sindicato del consorcio

Nueva York, 1 abr (EFE).- Los trabajadores de una planta de Amazon en Nueva York votaron a favor de crear el primer sindicato del gigante tecnológico en Estados Unidos, confirmaron uno de sus líderes sindicales y medios locales.

“Hemos trabajado, nos hemos divertido y hemos hecho historia. Doy la bienvenida al primer sindicato de Amazon en Estados Unidos”, escribió el líder sindical Christian Smalls, en su cuenta de Twitter.

Según varios medios locales, tras dos días escrutando los votos de los empleados, más del 50 por ciento de los trabajadores de la planta JFK8, ubicada en el distrito neoyorquino de Staten Island, votaron a favor de sindicarse, aunque los resultados todavía deben ser confirmados por la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

@amazon wanted to make me the face of the whole unionizing efforts against them…. welp there you go! @JeffBezos @DavidZapolsky CONGRATULATIONS 🎉 @amazonlabor We worked had fun and made History ‼️✊🏾 #ALU # ALUfortheWin welcome the 1st union in America for Amazon 🔥🔥🔥🔥

— Christian Smalls (@Shut_downAmazon) April 1, 2022