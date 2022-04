“Hayya Hayya”: La canción del Mundial de Catar 2022 interpretada por un nigeriano

Nigeria, 1 de abril (EFE).- El cantante nigeriano Davido celebró este viernes el anuncio de que la FIFA usará su canción “Hayya Hayya (Better Together)“, interpretada con la estadounidense Trinidad Cardona y la catarí Aisha, para la banda sonora del Mundial de Catar de 2022.

“¡Me siento honrado de aparecer en la banda sonora oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2022!”, exclamó Davido en su cuenta de la red social Twitter, donde tiene cerca de once millones de seguidores.

La FIFA dio a conocer la canción este viernes, coincidiendo con el sorteo de los grupos que se llevará a cabo en Doha.

Pleased to have featured and worked on the official @fifaworldcup Qatar 2022 song with @redone @trinidad @aishaofcl ❤️⚽️! Naija no make am but… NAIJA STILL MAKE AM! 🇳🇬 #fifaworldcupqatar2022 pic.twitter.com/Ts4GXkzL3u

