Plant anuncia su intención de volver a pelear con “Canelo” Álvarez: “Quiero revancha”

Durante una entrevista, Plant afirmó que buscará la revancha contra el pugilista mexicano; “Canelo” se prepara para recibir en el ring a Bivol el próximo 7 de mayo.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 1 de abril (LaOpinión).- Saúl Álvarez finalizó el 2021 con una victoria por nocaut ante el estadounidense Caleb Plant. El excampeón súpermediano de la FIB perdió su invicto ante el “Canelo” en Las Vegas. Pero meses después de su derrota, “Sweethands” reveló que buscará una revancha contra el mexicano.

“Quiero tener mi revancha contra ‘Canelo’. Si él dice que tenemos que pelear entre nosotros [Charlo, Benavidez y Andrade], debo cumplir con eso. De todos modos ya planeaba hacerlo. Si tengo que vencer a todos los demás supermedianos para obtener mi revancha, tengan la seguridad de que lo voy a hacer”, sentenció Caleb Plant en una entrevista con The Boxing Voice.

“Canelo” Álvarez enfrentará a Dmitry Bivol este 7 de mayo. El mexicano dejó a un lado grandes y millonarias propuestas para enfrentar a David Benavidez y Jermall Charlo. Sin embargo, Plant está decidido a subirse al cuadrilátero nuevamente para enfrentar al mexicano, cueste lo que cueste.

“Si, tengo que trabajar para regresar, obviamente. Estoy dispuesto a hacerlo. No voy a llorar y quejarme de que no estoy teniendo mejores oportunidades, cuando acabo de perder. No soy un bebé llorón, soy un hombre y haré todo lo que pueda para regresar”, manifestó.

PLANT BUSCARÁ RELANZAR SU CARRERA

“Sweethands” reconoció haberle afectado su derrota por nocaut ante “Canelo” Álvarez. Aquel combate le quitó el invicto profesional al púgil estadounidense. Bajo estas circunstancias, Caleb Plant está consciente de que debe engranar unas buenas peleas para volver a convertirse en un oponente atractivo para el tapatío.

“No espero volver a saltar ahí después de una derrota como la que tuve. No puedo regresar a la pelea más grande que existe porque se que tendré que escalar en mi camino de regreso. Se que tengo que conseguir una o dos victorias para volver a cruzarme con él ]’Canelo’]”, concluyó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPIINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.