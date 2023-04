“Defenderá democracia, no privilegios”: Sheinbaum elogia a nueva presidenta del INE

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este sábado el nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como la primera mujer que presidirá el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual garantiza honestidad y defensa a la democracia.

“Hoy la presidenta del INE es una mujer honesta, que va a defender la democracia de nuestro país, no como los antiguos, que también sólo defendían privilegios”, expresó la mandataria capitalina en un acto público en Cuernavaca, Morelos.

Luego de hacer un recuento de las obras que se han hecho durante su Gobierno, Sheinbaum Pardo expresó su alegría de que cada vez haya más mujeres profesionistas y asumiendo cargos públicos como Taddei Zavala, quien se convirtió la madrugada de este 31 de marzo en la nueva Consejera presidente del INE.

Si no conocemos la historia, nuestros principios y nuestras causas, podemos regresar al pasado de corrupción y privilegios. Para seguir haciendo historia un paso más por la transformación. Gracias a Morelos. pic.twitter.com/LYVm3JHDTt

“Las mujeres han sido relegadas en la historia pública y en las profesiones, por eso decimos que las mujeres pueden ser ingenieras, ¿sí o no? Pueden ser abogadas, ¿sí o no? Pueden ser gobernadoras, ¿sí o no? Y pueden ser también presidentas de la República”, sostuvo.