Trump asegura que no entregaría dinero a México para combatir la crisis migratoria

El Presidente mexicano había destacado hace unos días la “buena relación” que su Gobierno ha tenido con las dos últimas administraciones del país vecino, encabezadas por Donald Trump y Joe Biden, respectivamente.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista que, en caso de llegar de nueva cuenta a la Presidencia, no le daría “ni 10 centavos” a México para combatir la crisis migratoria de la región.

Donald Trump fue entrevistado por Brian Kilmeade para el programa “Fox & Friends”, el cual se transmite en la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Las declaraciones de Trump se dieron como respuesta a la entrevista que ofreció el Presidente Andrés Manuel López Obrador al programa “60 minutos”, de la cadena de televisión estadounidense CBS News, en la que abordó temas de interés sobre la relación entre México y Estados Unidos.

El exmandatario estadounidense dijo que la propuesta de López Obrador de dar 10 mil millones de dólares a la región para combatir la migración hacia Estados Unidos era una “falta de respeto” y que si él fuera el Presidente, nunca se lo hubieran propuesto.

“Dijo [Andrés Manuel López Obrador] que quiere 10 mil millones de dólares básicamente sólo para hablar, 10 mil millones de dólares para hablar, y eso ha salido a la luz desde entonces, y no, eso no sucedería conmigo, con el muro”, contestó.

“Es muy simple: es falta de respeto por el Presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año. Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos”, reiteró.

El pasado 24 de marzo se compartió la entrevista que Sharyn Alfonsi le realizó a López Obrador para el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, uno de los más vistos en la televisión de ese país. Ahí destacó la “buena relación” que su Gobierno ha tenido con las dos últimas administraciones del país vecino, encabezadas por Donald Trump y Joe Biden, respectivamente.

“Tenemos una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación”, reiteró ante la insistencia de Alfonsi al hacerle varias preguntas sobre Trump y Biden, los personajes que competirán en noviembre por un segundo mandato en la Casa Blanca.

“[Joe] Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el Presidente [Donald] Trump”, dijo el mandatario mexicano al defender la relación con ambos, por encima de sus diferencias ideológicas.

“Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general de los pueblos de México y Estados Unidos”, dijo, y enseguida añadió: “Nos necesitamos mutuamente”.

Al tratar el tema de la frontera, el Presidente mexicano reiteró, como lo ha dicho antes, que “el muro no funciona”, aún con lo que pueda decir Trump como parte de las promesas de su campaña presidencial.

A quien sí criticó abiertamente fue al Gobernador de Texas, Greg Abbott, por estar impulsando políticas antimigrantes, como la Ley SB4, que permite a cualquier agente policial texano detener a migrantes por entrada irregular y faculta a los jueces para que ordenen su salida del país.

La entrevista con el programa 60 minutos de CBS se recortó mucho por cuestiones de tiempo de la televisora y de sus criterios informativos, los cuales respeto sin condición. Sin embargo, por considerarla de interés para el pueblo de México y en especial para nuestros paisanos… pic.twitter.com/ElAC9kAWys — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2024

“Va al Río Bravo y pone alambradas, y hace un espectáculo. Eso es oportunismo, con todo respeto, eso es politiquería, no es serio”, señaló Obrador sobre Abbot, político estadounidense que ha advertido que continuaría implementando medidas para asegurar la frontera sur.

En la misma línea, rechazó la postura de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, republicano que ha declarado: “México hará lo que le pidamos porque somos Estados Unidos”, y que el Presidente mexicano ha refutado al argumentar que su país no es culpable de la crisis migratoria.