La guerra agravará el panorama de Latinoamérica; el FMI pide que se apoye a pobres

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la semana pasada las más recientes Perspectivas Económicas de América Latina y el Caribe y advirtió que la situación en la región podría empeorar y bajar a niveles alarmantes debido a la guerra en Ucrania, la aceleración de la inflación y condiciones financieras más restrictivas, por lo que llamó a los gobiernos de la región a enfocarse en los sectores más pobres y vulnerables de la población y dejar que los precios internos se ajusten a los internacionales.

El FMI recalcó que como parte de las acciones que deben tomarse para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social se necesita un apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso, y dejar que los precios internos se ajusten en función de los precios internacionales.

La focalización en la población más pobre es una de las políticas principales del Gobierno de México a cargo de Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó el discurso al inicio de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con los pronósticos presentados, luego del repunte de 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto regional en 2021, el FMI proyecta que la actividad económica caerá a 2.5 por ciento en 2022 y se mantendrá en ese mismo nivel el año próximo.

Además señaló que el impacto de la guerra será desigual pues en América del Sur la caída será más pronunciada, de un 2.3 por ciento este año y un 2.1 por ciento en 2023; mientras que países que exportan materias primas —como Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago— se verán favorecidos con un repunte de 20.2 por ciento de su PIB en 2022, que caería a 16.4 por ciento en 2023; mientras que el AL-5 (compuesto por Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) pasará de un PIB de 6.3 por ciento a 1.9 en el año en curso y 2.1 por ciento para 2023.

El FMI también prevé que Perú pasará de 13.3 por ciento en 2021 al 3 por ciento en 2022; Argentina, en tanto, retrocederá de 10.2 por ciento de 2021 a 4 por ciento este año y Colombia de 10.6 por ciento a 5.8 por ciento.

Ilan Goldfajn explicó en la presentación del informe que las políticas monetarias más restrictivas de la Reserva Federal estadounidense podrían afectar las condiciones financieras internacionales aumentando los costos. Esto, a su vez, aceleraría la salida de capitales de la región en momentos en que algunos países necesitan financiamiento público y externo y existen limitadas fuentes para financiar inversiones. Por otra parte, la desaceleración también más pronunciada de la actividad económica en China podría impactar en el precio de las exportaciones y el comercio en la región, ensombreciendo las perspectivas de crecimiento.

Varios gobiernos han implementado medidas desde que estalló la guerra, sobre todo focalizadas en impuestos pero que incluyen también reducciones impositivas y aranceles de importación, límites de precios y transferencias sociales. Sin embargo, el Fondo advirtió que previo a la guerra en Ucrania, la recuperación de la zona ya se encontraba desacelerándose y estancándose, especialmente por las políticas monetarias más estrictas que se han impuesto en EU.

Por ello, en el análisis del Fondo se recalcó que las consolidaciones fiscales que salvaguardan la educación y el gasto en salud tienen una mejor clasificación en términos de apoyo al crecimiento y la equidad. En ese sentido, el FMI recomendó a los países latinoamericanos y caribeños que garanticen la sostenibilidad de sus finanzas públicas para mantener su credibilidad en los mercados y reconstruir espacio fiscal, pero siempre protegiendo a las poblaciones más vulnerables.

Goldfajn explicó en la presentación del informe que existen muchos gastos públicos que no van dirigidos a las capas más vulnerables de la población, y que es ahí donde deben centrarse los ajustes fiscales de lo países. Gastos corrientes y subsidios generalizados, así como impuestos indirectos, por ejemplo, son áreas en las que estos países pueden avanzar hacia la consolidación fiscal sin necesidad de tocar programas sociales clave, sanidad, educación e inversiones públicas, apuntó el director regional del FMI.

A corto plazo, sugirió que se apueste por una “consolidación inclusiva” que ayuden a aumentar y orientar mejor la asistencia social, proteger la salud, la educación y la inversión pública; al mismo tiempo, reducir el gasto ineficiente y mejorar el diseño de los impuestos sociales. Mientras que a largo plazo, el FMI consideró que se necesita un impulso al crecimiento potencial sustentado en la eliminación de rigidez en el mercado laboral, en mejorar las leyes de competencia e invertir en capital humano.

MÉXICO CONTRA LA INFLACIÓN

En su presentación, el FMI comentó que con el estallido del conflicto Rusia-Ucrania, varios países de la región han actuado para contener los efectos del aumento de los precios en los grupos vulnerables, con medidas que van desde la reducción de impuestos y aranceles de importación hasta límites de precios o transferencias sociales.

Precisó que cerca del 40 por ciento de los países han introducido nuevas medidas, sobre todo por el lado de los impuestos, con un costo fiscal medio estimado equivalente al 0.3 por ciento del producto interno bruto de este año.

En esa línea, el Gobierno de México anunció un plan enfocado en el control de la inflación del país, con el cual se pretende posicionar a México en niveles bajos de inflación, a comparación de otros países.

Este miércoles fijó como fecha el próximo 4 de mayo para presentar de manera formal y detallada el “plan antiinflacionario“, pero adelantó que no dejará que se incrementen los precios de gasolina, gas, diésel y electricidad; y dijo que se está considerando impulsar las actividades productivas, entre ellas el sembrar alimentos, por lo que exhortó a los campesinos a cosechar frijol, maíz y otros productos básicos para enfrentar la carestía con el autoconsumo.

“Estamos considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos, aquí también aprovecho, no voy a dejar pasar la ocasión para exhortar, llamar de manera respetuosa a los campesinos para que se siembre maíz, frijol, lo básico porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no sólo con la producción comercial. Si somos autosuficientes en alimentos, vamos de gane, no es lo mismo comprar el frijol, el maíz, que tenerlo”, aseveró.