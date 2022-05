La Poffería, deliciosos poffertjes y stroopwafels que cautivan con su sabor

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Si hablamos de snacks dulces deliciosos en la Ciudad de México hay que hablar de La Poffería, un food truck con una propuesta muy rica que nació gracias a Glenn, quien es mitad neerlandés y mitad belga, y a Gypsy, mexicana que conoce bien los ingredientes locales, para deleitar con los poffertjes, una especie de hotcakes pequeños esponjados que brindan una gran experiencia llena de sabor y stroopwafels, unas sabrosas galletas.

Glenn viajó durante 7 meses por México en 2017 y conoció a Gypsy, su novia; en el 2018 fueron a Holanda para pasar Navidad y Año Nuevo y fue allá donde Gypsy probó todos los productos como los poffertjes, a modo de broma le comentó que es algo que deberían vender en México. Glenn fue a Holanda y trajo los sartencitos típicos para prepararlos.

El nombre de La Poffería viene de su snack estrella: los poffertjes. “Los poffertjes son como hot cakes pequeños infladitos, al momento de prepararlos se inflan y ese es su chiste, son pequeñitos y ligeros, infladitos; se comen con azúcar glass espolvoreada y trocitos de mantequilla, como salen calientitos se derrite la mantequilla”, compartió Glenn, agregó que poffertjes se traduce en ‘esponjocitos’.

“Es un buen país para estar con un concepto extranjero porque en otros países la gente es más cerrada y aquí los mexicanos son abiertos, tienen curiosidad en probar cosas nuevas, a veces al inicio cuando mi español no era suficiente para explicarlo, aun así me decían: ‘dame unos para probarlos, no te entendí pero quiero probarlos’ y eso dice mucho del mexicano, la cultura de comida a aquí es enorme, no sólo lo que tienen aquí que es muy rico pero también a la gente le gusta probar nuevas cosas”, explicó Glenn. Gypsy es muy creativa y busca complementar las recetas y darles alguna variante para queden aún más deliciosas y le gusten a los comensales.