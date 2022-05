Disney Planet Possible, una iniciativa que invita a cambiar positivamente la historia

Disney invita a todos sus seguidores y audiencia a compartir imágenes de aquello que las inspira y da esperanza para el futuro del Planeta.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Disney Planet Possible es una iniciativa que une los esfuerzos colectivos de las acciones que la compañía realiza para hacer posible un futuro más feliz y saludable para el Planeta y todas las especies que lo habitan: eso incluye reducir su huella ambiental, cuidar la vida silvestre y sus hábitats y crear historias que celebren la magia de la naturaleza y movilicen el cambio.

Disney invita a todos sus seguidores y audiencia a compartir imágenes de aquello que las inspira y da esperanza para el futuro del Planeta con el hashtag #DisneyPlanetPossible, con esto trata de mostrar a otras personas que hay quienes ya están trabajando por hacer la diferencia con diversas acciones y buscan contagiar su optimismo por un mundo mejor. “Cada acción, grande o pequeña, es importante y puede contribuir a crear un futuro más sustentable”, se lee en el comunicado.

Disney Planet Possible contará con un video alusivo que estará al aire en países de habla hispana en Disney Channel, Cinecanal, Star Channel y FX, así como también en el canal de Disney en YouTube para Latinoamérica y Brasil, y en las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook de Oh My Disney LA y Oh My Disney Brasil. A su vez, las cuentas oficiales de Disney Channel, Disney Junior, Mickey Mouse y amigos y Disney Princesa Latinoamérica en Instagram y Facebook están compartiendo contenido exclusivo sobre el cuidado del medioambiente. Además, en el canal oficial de Disney en YouTube para Latinoamérica y Brasil también se encuentra disponible una playlist que propone videos asociados al Mes de la Tierra.